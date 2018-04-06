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徵稅加碼千億 中國智庫：小心川普說到做到

2018-04-06 14:08中央社 北京5日電

美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社
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美國總統川普擬再對1000億美元的中國商品加徵關稅，中國官方智庫認為，美國真動手的可能性雖不高，但仍須小心川普「說到做到」；同時，中國要提防美國聯合他國一同施壓。

中新網微信公眾號國是直通車報導，中國社會科學院世界經濟與政治研究所國際貿易研究室主任東艷表示，不論加徵關稅還是協商，美國的真實目的始終沒變，就是要維護自身優勢產業，「打擊中國高新技術行業，遏制中國產業轉型和發展」。

東艷說，美國先前發布301清單，涉及中國500億美元出口商品。若再追加1000億美元，中國受影響的出口商品將達1500億美元，直逼對美出口額的1/3。美國不會對如此高比例的中國商品徵稅，除了實施上有難度，全球貿易形成的機制也不會允許美國邁出這一步。

中國商務部國際貿易經濟合作研究院國際市場研究所副所長白明認為，川普上任以來，「說到做到」的情況並不少見，對1000億美元的中國商品加徵關稅「未必是說著玩」，中國應未雨綢繆做好充分準備。

中國社科院世界經濟與貿易研究所國際貿易研究室則撰文指出，川普擬對1000億美元的中國商品加徵關稅「只是指示研究階段」，離真正執行還有時間，美中之間仍有迴旋餘地。但中國應想好預案和反制措施，沙盤推演應想到「好幾個下一步」。

此外，白明還認為，美國先前宣布對進口鋼鐵和鋁產品加徵關稅後，歐盟、日本也對相關產品採取貿易救濟措施或發起調查，背後似難排除美國影響，因此要警惕美國拉攏其他國家「乘人之危，渾水摸魚」，聯合對中國施壓，並制定因應措施。

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