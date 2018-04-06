親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰開打
狄鶯子在美涉案
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

分居李進良瀕崩潰 小禎：有個聲音叫我跳樓

人民網評：白宮想玩更大的？誰怕誰呀！

2018-04-06 13:51聯合報 記者林宸誼╱即時報導

美國總統川普。路透
美國總統川普。路透
分享
美國總統川普發表聲明，表示考慮對從中國大陸進口的額外1000億美元商品加徵關稅是否合適。人民網發表評論表示，白宮想玩更大的？想來一場規模更大的對華貿易戰？我們還是那句話：來吧，誰怕誰呀！

評論指出，針對川普政府發起貿易戰，中國人的微信朋友圈中出現最多的一句話是「誰怕誰呀！」

對一些美國人來說，中文確實不大好學，他們自然體會不出這句「誰怕誰呀」內中那一腔豪氣。

不是什麼人、什麼時候都能說出這句話，一腔豪氣要有鋼鐵般的意志和足夠的實力支撐。

這是一條自強之路，也是一條自尊與自信之路。國與國之間，正如人與人相處，需要相互尊重和互利共贏，在國際貿易這類涉及本國切身利益的問題上更是如此。

同理，面對反其道而行之者，則必須以其人之道還治其人之身。如果好言相勸、有言在先，仁至義盡後對方仍一意孤行，便再也無需手軟。自川普政府率先扣動這場貿易戰的扳機以來，中方反擊有板有眼，力度、精準度相當到位。

實際上，這場表面上的貿易戰早已具有濃厚的國際政治博弈味道。大陸發展是美國的心病，明裡暗裡一直下絆子。將「美國優先」掛在嘴上的川普，這次瞄準下手，多為事關大陸長遠發展的高科技產業，頗有「釜底抽薪」的謀算。認同不認同互利共贏的道理，是白宮自己的事，但和大陸打交道是以為恃強便可淩弱？我們不得不說一句：嗨，清醒點，您找錯對象了！

回望歷史，曾經在極為艱難的國際環境中，中國人搞出了原子彈，震驚了世界。近年來，在美國一直不向大陸開放高科技產品出口的情形下，大陸高科技發展的步伐一刻沒有停歇，日見累累碩果。

世間自有辯證法。壓力是個彈簧，壓得愈狠、反彈愈烈。不少西方人對中國的「危機」一詞極感興趣。因為它既道出了「危」，也說出了「機」，其中有著微妙的辯證關係。

所謂貿易戰何嘗不是如此？不知川普政府中那些所謂的強硬派人士，能否領悟其中奧妙？來自外部的躁動只會讓大陸更加清醒地審視世界，以更大的力度和韌性推進改革開放，增強發展的內生動力。

有些人不就不願看到大陸強起來，不就對大陸創新成就格外敏感，那怎麼辦呢？我們可不想為了這些人感覺好一點就放慢前進的步伐，更不會做失去原則、損害自身利益的退讓。

人民網截圖
人民網截圖
分享

川普白宮微信
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

握有4原因 大陸有信心打贏美中貿易戰

2018-04-06 11:12

徵稅加碼千億 中國智庫：小心川普說到做到

2018-04-06 14:08

川普擬加碼徵稅 陸學者：中國可對跨國公司開刀

2018-04-06 13:39

美加徵關稅 中共商務部與外交部：必採取新應對措施

2018-04-06 13:23

中共外交部發言人陸慷：中方不怕打貿易戰

2018-04-06 13:11

影／來互相傷害啊！川普威脅追課大陸千億美元關稅

2018-04-06 13:05

美單邊主義和貿易保護主義 陸駐歐大使：非常惡劣先例

2018-04-06 11:50

川普醞釀再對1,000億美元中國商品加徵關稅 市場錯愕

2018-04-06 11:10

環時社評：川普用更大恫嚇欲鎮大陸 可笑

2018-04-06 10:50

美高層透露 美方願與大陸進行貿易談判

2018-04-06 10:41

美終裁 對陸工具箱和櫥櫃開徵懲罰關稅

2018-04-06 10:26

美中貿易戰 中汽協副會長董揚：美在陸合資車企受衝擊

2018-04-06 10:25

美中貿易戰 大陸社科院張冠華：台商應尋求轉型機遇

2018-04-06 10:10

中俄外長聯袂抨擊美國單邊主義

2018-04-06 09:28

繼農產品之後 美國頁岩油可能成大陸打擊目標

2018-04-06 09:21

川普擬加徵千億美元陸商品關稅 美貿易代表：適當回應

2018-04-06 08:48

美中貿易戰 反托拉斯議題再現

2018-04-06 08:46

美中貿易戰升級 川普考慮加徵一千億美元陸商品關稅

2018-04-06 07:44

川普再出手！考慮對1000億美元大陸商品加徵關稅

2018-04-06 07:38

白宮：川普是地球上最棒的談判代表

2018-04-06 07:24

謝金河：波音在中美貿易戰挺身而出

2018-04-06 07:05

兩強對陣 產業贏家「輸家」出列

2018-04-06 00:34

美元對人民幣升值 機率高

2018-04-06 00:34

美中下個戰場 盯匯率報告

2018-04-06 00:34

貿易戰停戰時間點…愈來愈近

2018-04-06 00:22

美中釋善意 擬貿易協商

2018-04-06 00:21

美中摩擦 雙方恐僅皮肉傷

2018-04-06 00:01

白宮再喊話：希望大陸做正確的事

2018-04-05 23:57

向WTO控訴 大陸啟動爭端解決程序

2018-04-05 23:49

陸駐美大使急會美代理國務卿 要求停止301調查

2018-04-05 23:36

紐時：美中若打貿易戰 美國恐感受劇痛

2018-04-05 23:17

美中貿易戰 中國官媒自稱初戰告捷

2018-04-05 20:45

美中貿易戰打打停停之際 貨幣戰也可能一觸即發

2018-04-05 18:25

川普對中國祭關稅 他國供應商可能受惠

2018-04-05 17:41

時機掐真準！中國貿易報復瞄準美國黃豆有玄機

2018-04-05 16:39

美國優先以史為鑑 學者：忘了經濟大蕭條的教訓

2018-04-05 14:48

中美貿易戰 大螢幕電視價格恐漲數百元

2018-04-05 13:35

中國若報復增稅 車廠特斯拉、寶馬、賓士蒙塵

2018-04-05 13:33

川普：對中貿易戰 多年前早輸了

2018-04-05 13:29
看更多

熱門文章

美中貿易戰升級 川普考慮加徵一千億美元陸商品關稅

2018-04-06 07:44

曾遭狄鶯搧耳光！謝麗金以德報怨幫祈福

2018-04-06 10:56

時機掐真準！中國貿易報復瞄準美國黃豆有玄機

2018-04-05 16:39

川普再出手！考慮對1000億美元大陸商品加徵關稅

2018-04-06 07:38

握有4原因 大陸有信心打贏美中貿易戰

2018-04-06 11:12

崔天凱嗆「沒人能阻止中國統一」 美重申「一中政策」

2018-04-06 05:03

韓聯社：南韓失事F─15戰機2飛行員喪生

2018-04-05 19:38

謝金河：波音在中美貿易戰挺身而出

2018-04-06 07:05

9 千萬被當肥羊？邱彰憂心狄鶯「下輩子還要當苦旦」

2018-04-06 11:04

繼農產品之後 美國頁岩油可能成大陸打擊目標

2018-04-06 09:21

心酸！連頭姊妹分割手術難 母：犧牲一人也值得

2018-04-05 15:14

日本女性進土俵救人 在場者盛讚有勇氣

2018-04-05 19:44

狄鶯、孫鵬仍未現身 律師6日說明案情

2018-04-06 04:56

美中貿易戰打打停停之際 貨幣戰也可能一觸即發

2018-04-05 18:25

雙面諜中毒案 史柯里帕之女發表聲明「我一周前醒的」

2018-04-05 21:27

美國實例／14歲男孩IG留言要到校開槍 最高關4年

2018-04-05 14:33

川普擬加徵千億美元陸商品關稅 美貿易代表：適當回應

2018-04-06 08:48

南韓F-15K戰鬥機驚傳墜機 2飛行員生死不明

2018-04-05 16:16

兩強對陣 產業贏家「輸家」出列

2018-04-06 00:34

川普醞釀再對1,000億美元中國商品加徵關稅 市場錯愕

2018-04-06 11:10

直播／遭控18條罪名 朴槿惠貪腐案一審宣判

2018-04-06 13:14

環時社評：川普用更大恫嚇欲鎮大陸 可笑

2018-04-06 10:50

驚！印尼母親料理海鮮 赫見詭異「人齒魚」

2018-04-05 15:39

孫安佐預審日期 可能延至4月25日

2018-04-06 09:43

美國優先以史為鑑 學者：忘了經濟大蕭條的教訓

2018-04-05 14:48

慘！ 她動了八次刀 身上有如彈孔密布

2018-04-05 14:38

白宮再喊話：希望大陸做正確的事

2018-04-05 23:57

盜水稻種子 中國學者涉竊密 判囚121個月

2018-04-05 16:49

美中釋善意 擬貿易協商

2018-04-06 00:21

白宮：川普是地球上最棒的談判代表

2018-04-06 07:24

忠心普亭反而出事？ 俄國肅貪...億萬富翁下場慘

2018-04-06 09:00

紐時：美中若打貿易戰 美國恐感受劇痛

2018-04-05 23:17

美中下個戰場 盯匯率報告

2018-04-06 00:34

「吉卜力工作室」動畫導演高畑勲過世 享壽82歲

2018-04-06 08:27

華裔主管涉種族歧視 福特判賠1680萬

2018-04-05 16:46

陸駐美大使急會美代理國務卿 要求停止301調查

2018-04-05 23:36

周恩來身影在北韓中央電視台重現

2018-04-05 22:30

倫敦地鐵2人嬉戲險遭輾 千鈞一髮被拉起

2018-04-05 21:42

「爸爸不是生父」族譜網踢爆 無良醫師偷獻精

2018-04-05 16:43

貿易戰停戰時間點…愈來愈近

2018-04-06 00:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top