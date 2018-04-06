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川普醞釀再對1,000億美元中國商品加徵關稅 市場錯愕

2018-04-06 11:10經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

川普5日在西維吉尼亞州說：「對於那些對你不公的人就要追究到底。」「長期而言我們將...
川普5日在西維吉尼亞州說：「對於那些對你不公的人就要追究到底。」「長期而言我們將與中國保持一種非常好的關係，但現在我們必須把關係調整好，必須要平衡一些。」路透
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美國總統川普指示貿易代表署研究另對1,000億美元中國進口產品加徵關稅，原本美中貿易戰可望停火的市場大感錯愕 ，美股指數應聲下跌，亞股滯漲，日圓走升。

川普此話一出，無疑破壞美中兩國官員連忙為兩國緊張關係降溫並促成成協議所做的努力。

川普發布新指示後，美國股指期貨下跌。標普500指數期貨最多下跌1.6%。美國股市昨天連續第三天上漲，因白宮官員暗示總統在貿易問題上的強硬言論不會帶來傷害經濟成長的關稅。標普500指數收漲0.7%報2662.84點。道瓊工業指數上漲1%。

日本東證股價指數（Topix）今天上午小跌0.1%，南韓Kospi指數跌0.3%。日圓兌美元升0.2%至107.14日圓兌1美元。

川普在白宮發布的聲明中表示：「鑒於中國不公平的報復行為，我已指示美國貿易代表根據301條款追加金額1,000億美元的額外金額是否合適，並列出應加徵關稅的產品清單。」

白宮官員後來表示，川普在這份聲明中使用的1000億美元數字是指可能加徵關稅的進口商品價值，而不是對產品徵收的稅款總額。

美國貿易代表賴海哲隨即公布聲明說，上述任何關稅都不會立即生效。美國政府尚未表示擬議的關稅何時生效。

賴海哲說，任何額外的關稅首先需徵求公眾意見，意見徵詢期是60天，本周已公布的關稅措施也需要經過這個程序。他強調，「關稅在完成相關程序之前不會生效」。

新華社今天則回應，針對美國的新行動，中國將堅決捍衛國家利益。

美國周二公佈擬加徵關稅的500億美元中國產品清單後，中國周三宣布計劃對包括黃豆，汽車，化學品和飛機在內的約500億美元美國進口產品加徵25%的關稅。

以下是彭博整理分析師對川普最新出招的看法：

彭博亞洲首席經濟學家歐樂鷹（Tom Orlik）：

川普的指令「提高了世界兩大經濟體貿易衝突升級的可能性。」「很難區分這一位講話浮誇出了名的總統，到底只是逞口舌之快，還是政策上的實質轉變。」

前美國財政部官員、現任TCW Group Inc.新興市場董事總經理的David Loevinger：

「目前還不清楚總統所說的與實際上將成為政策的內容之間的關係。對於白宮就貿易問題發表的聲明，市場越來越無法盡信。」

川普貿易戰關稅
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