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中俄外長聯袂抨擊美國單邊主義

2018-04-06 09:28聯合報 記者季晶晶╱即時報導

中國外長王毅（左）和俄羅斯外長拉夫羅夫（右）5日在莫斯科會談。美聯社
中國外長王毅（左）和俄羅斯外長拉夫羅夫（右）5日在莫斯科會談。美聯社
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大陸和俄羅斯外長周四（5日）聯合譴責他們形容的美國單邊主義，凸顯兩國在全球議題上的關係日益密切。

大陸外長王毅莫斯科與俄羅斯外長拉夫羅夫舉行會談後，強烈批評美國華府對大陸商品加徵關稅。他說：「如果美國以為搞保議主義能占到便宜，是打錯了算盤。美國向中國揮舞貿易制裁大棒，是找錯了對象。」

拉夫羅夫被問到對中美貿易戰一觸即發的看法，指美國的作為反映川普政府對國際關注問題採取單邊主義方針。他說，單邊主義永遠不好，尤其是作為主要外交政策工具時。他援引美國力主重談伊朗核子核議和國際氣候協定條文為例指出：「這與外交無關。這是試圖實行美國利益，卻全然忽視別人的利益。」

俄羅斯最近重新支持大陸，反映出克里姆林宮原本希望與川普主政下的美國改善關係後，對華府感到失望。

川普已批准對大陸電信、航太和其他科技產品課徵更高的關稅，但宣布截至5月11日的評論期以留下時間談判。大陸也擬定500億美元的報復清單，要對包括大豆和小型飛機在內的美國進口商品加徵關稅。

王毅警告，華府舉措將損害全球經濟和國際貿易，譴責其為「典型的單邊主義，也是赤裸裸的經濟霸權。國際社會有必要共同抵制這種無視規則的單邊主義行徑」。

在王毅之前，大陸新任國防部長魏鳳和本周稍早也訪問莫斯科。莫斯科和北京進行聯合演習，包括在南海和波羅的海，這是雙方軍事合作升級的一環。

拉夫羅夫說：「在俄羅斯，我們主張直接對話解決任何懸而未決的問題。我們從不逃避談判，是我們的美國合作夥伴在躲。大陸和俄羅斯已經一再表示，願意在考慮各方利益的基礎上尋求合理妥協。」

莫斯科和北京已經形成了「戰略夥伴關係」，共同反對由美國占據全球支配地位的「單極」世界。

俄羅斯莫斯科王毅
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