美中貿易戰升級 川普考慮加徵一千億美元陸商品關稅

2018-04-06 07:44 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



總統川普5日宣布，由於中國對美「301措施」的不公平報復，他指示貿易代表基於「301條款」，考慮是否額外再對1000億美元的中國進口商品加徵關稅。

白宮5日晚間發布總統聲明指出，基於1974年貿易法第301條的徹底調查，美國貿易代表署（USTR）確定中方從事以不公平方式獲取美國智慧財產的行為；USTR於3日公布了對中國大陸進口總值約500億美元商品加徵關稅的建議清單。

川普表示，中國並未糾正其不當行為，而是選擇傷害美國的農民與製造商，「由於中國大陸的不公平報復，我已指示USTR基於301條款，考慮1000億美元額外關稅是否適當」。

川普指出，他也指示農業部長，使用其權力實施保護美國農民以及符合美方利益的計畫。

但川普也說，雖然採取這些行動，美國仍準備好（與中方）進一步討論，以實現自由、公平與互惠貿易的承諾，並保護美國勞工與人民的技術和智慧財產權。

川普表示，他致力於讓美國公司與勞工在世界各地的公平競爭環境中競爭，絕不允許不公平的貿易舉措損及美國利益。