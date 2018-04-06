謝金河：波音在中美貿易戰挺身而出

2018-04-06 07:05 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



財信傳媒集團董事長謝金河今天在臉書發表「波音在中美貿易戰挺身而出」一文，他指出，中美貿易劍拔弩張，美國祭出301條款，中國也宣布對14類106項產品關徴500億美元的高關稅，除了大宗商品，飛機的採購也在清單上。特別注意波音公司的股價。

4月4日美股開盤重挫500點，首當其衝的波音一開盤大跌5.72%，最後小跌3.38美元，跌幅1.02%。5日波音大漲2.75%，成為道瓊工業指數漲幅名列前矛的成份股，波音收在336.4美元，市值1975.4億美元。

他說，這幾年道瓊工業指數能達到26616，波音居功厥偉，2017年波音從155.68漲到294.91美元，漲幅89.43%，威力比FAAMG還驚人，短短兩年的漲幅，波音從102.1漲到371.6，漲了263.95%，法國的空中巴士過去10年，股價翻漲快10倍。