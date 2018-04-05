紐時：美中若打貿易戰 美國恐感受劇痛

2018-04-05 23:17 中央社 紐約5日專電



美國公布500億美元中國商品加稅清單後，北京揚言以對等措施還擊。紐約時報指出，貿易戰若開打，美方恐感受「劇痛」，農業和製造業首當其衝，美企在中國經營也恐受影響。

儘管美國總統川普政府堅稱貿易戰尚未開打，但華府與北京隔空叫陣已引起全球股市震盪，反映投資人對美中貿易戰潛在衝擊懷抱不安情緒。

紐時報導，美中目前深陷危險的膽小鬼博弈（gameof chicken），貿易戰一旦開打，可能衝擊全球經濟復甦、打亂國際供應鏈，使龐大但負債累累的中國經濟失去穩定。

假使中國也對500億美元的美國商品加徵關稅，對美國的殺傷力將更大，因為這占美國對中國出口額逾1/3。相較之下，美國對500億美元中國商品加稅，只會影響中國對美龐大出口金額的1/10。

美方宣布對中國出口的平面電視、醫療器材和工業機械等加徵關稅後，中方隨即宣布將對美國大豆、汽車、化工和其他商品加稅。報導說，美國經濟可能感受到「劇痛」，農業和製造業受害尤其嚴重。

紐時指出，美中互鬥的經濟效應也可能迅速跨出關稅領域。

美國準備提出可能防止中國投資半導體和電動車等高科技產業的限制措施，也可能考慮對簽證設限。中國則可能讓許多在當地營運的美國企業日子不好過，作為美國最大債主，中國也可能以減少購買美債作為報復。

川普政府堅稱，如果現在不挑戰北京，中國政府將透過大筆補貼培植本國企業在機器人和電動車等尖端產業取得主導地位，威脅美國為未來世代創造高薪職位的能力，使美國眼睜睜看著中國擴大全球最大製造國領先地位之餘，只能生產食品、石化燃料和提供金融服務。

不過，在美中可能展開貿易談判之際，川普政府高層卻意見不一。

報導引述未具名知情人士表示，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）和商務部長羅斯（Wilbur Ross）主張多與中方對話，取得中方讓步，以利縮減美中貿易逆差。萊特海澤（Robert Lighthizer）與納瓦洛（Peter Navarro）等長期批評中國的高級貿易顧問則鼓吹採取更強硬態度，否則無法改變中國數十年來帶有重商和保護主義色彩的貿易政策。

川普多名顧問說，川普依舊堅信中國20年來的工業政策掏空美國製造業，造成美中貿易逆差不斷膨脹，與中國「來硬的」是改變現狀的唯一途徑。