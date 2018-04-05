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川普：對中貿易戰 多年前早輸了

2018-04-05 13:29世界日報 記者張加／華盛頓報導

美國總統川普。聯合報系資料照
美國總統川普。聯合報系資料照
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美國3日公布擬加徵關稅自中銷美的商品建議清單，中國隨即對美祭出「對等」關稅反制舉措；總統川普4日推文表示，與中國的貿易戰，多年前已被「一群代表美國、愚蠢且無能的人」輸掉了；白宮則說，希望中國能做正確的事，美方要求中方停止不公平的貿易行為。

川普4日推文寫道，「我們沒有與中國打貿易戰，多年前，一群代表美國、愚蠢且無能的人已輸掉那場戰爭。現在我們有一年達5000億美元的貿易逆差，另有3000億美元的智慧財產權遭剽竊。我們不能讓這樣的情況繼續下去。」

川普隨後發布另一則推文指出，當前已有5000億美元貿易逆差，不能再損失。

白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）4日在白宮記者會表示，美國貿易代表署（USTR）公布建議清單後，進入審查期，美方有最好的談判代表與總統，還要幾個月雙方的關稅才會生效並執行，「我們希望中國能做正確的事。」

桑德斯說，中國創造了這個問題，而不是總統川普，但美國終於有位總統願意站出來說真的夠了，要停止不公平的貿易行為；美國要求中國停止不公名的貿易行為，將在接下來幾個月內完成這些程序。

媒體詢問，美國對中國輸美商品加徵的關稅是否會生效？桑德斯回應，現在正進行審查流程，美國當然期望中國做出改變，並停止他們幾十年來的不公平貿易行為。

由於桑德斯未正面回應「關稅是否會生效」問題，記者再度追問，桑德斯則說，她無法超前審查程序回答，但預計若中方行為沒有改變，且沒有停止其不公平貿易行為，則美方會向前推進。

USTR官員4日舉行電話背景說明會時，被問及何時公布最終商品清單，官員表示，沒有確切的最後期限，因尚不知會得到多少評論意見，需要多長時間完成程序。

至於川普是否擔心潛在貿易戰影響股市？桑德斯則說，川普擔心的是他國幾十年來占美國便宜，他不允續這種情況發生；桑德斯稱，美國可能會面臨短痛，但取得長期成功，川普聚焦於長期經濟發展，確保經濟強勁與穩定。

美國貿易代表署3日宣布基於「301調查」結果，擬對中國進口總值約500億美元的約1300個獨立關稅項目，加徵25%的關稅後，中國隨即宣布報復措施，對原產於美國的黃豆、汽車、化工品等106項、總值500億美元商品，加徵25%關稅，實施日期視美方對陸商品加徵關稅實施情況另行公布。

USTR公布建議清單後，將徵求公眾評論意見，舉行公聽會，並協同相關部會檢視及分析公眾意見，之後才會宣布最終課稅決定；USTR預計於5月中舉行公聽會。

川普白宮貿易戰
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