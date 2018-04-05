中美貿易戰 大螢幕電視價格恐漲數百元

2018-04-05 13:35 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合4日電



中美貿易戰將使大電視等產品漲價 圖／路透社 分享 facebook

川普政府向中國進口貨課徵額外關稅的計畫如果付諸實施，很多家電產品將大幅漲價，一部4000元的大螢幕電視機價格可能提高幾百元。

全國零售聯盟說：「我們還在評估產品清單，裡面有些影響消費產品的事項…我們相信上面有一些化學品是清潔和化妝品成分。」

該聯盟估計經由自由貿易協定進口的產品，使美國一般家庭一年的購買力提高1萬8000元。

美國貿易代表署3日晚上提議對一批中國進口貨另外課徵25%關稅，這些從飛機組件到疫苗的產品，一年總值500億元。這個貨品清單預定下月15日舉行公聽會。

受到影響的消費物資包括電視、電腦觸屏、洗碗機、列表機、推雪機和吹雪機、影印機、滅火器、唱片等。

華府皮特森國際經濟學研究所研究員拉迪說，有些產品面對25%關稅根本不會進口，可是國內產品仍將因此漲價。

不過，他和其他分析家指出，美國一年的經濟活動總值達到大約18兆元，而對500億元中國貨課徵25%關稅，對整體消費物價影響很小。例如，美國的洗碗機約有95%是在肯塔基州路易斯維爾製造，2016年收購奇異(GE)家電的中國海爾公司只向美國出口少量小型洗碗機。

但是，全國零售聯盟說，這些關稅使零售商很難管理供應鏈，因為消費者可能對價格很敏感，因此延緩節日採購。