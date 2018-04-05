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中國若報復增稅 車廠特斯拉、寶馬、賓士蒙塵

2018-04-05 13:33世界日報 記者胡玉立／綜合報導

中國對在美國製造汽車報復的最大受害者：特斯拉、寶馬、賓士 圖／路透社
中國對在美國製造汽車報復的最大受害者：特斯拉、寶馬、賓士 圖／路透社
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中國威脅對美國製造的汽車大幅增加關稅，但一旦中國基於報復增稅，受影響最大的不是底特律的汽車大廠，而是寶馬(BMW) 、賓士(Mercedes)等德國汽車製造商；最直接受創的美國汽車製造商，將是特斯拉(Tesla)。

中國目前已對進口汽車徵收25％關稅，但還不清楚新的25％關稅，是否加在現有關稅之上。中國限制外資所有權，西方汽車製造商為了避免現有的25％關稅，多數車廠早與當地企業合資；多數在中國銷售的西方品牌汽車，都是在當地生產。

中國不僅是全球最大的汽車市場，也是獲利能力最高的汽車市場之一，通用汽車(GM) 和福斯汽車(Volkswagen) 等早早打入中國市場的車廠，猶如挖到金礦。

只有豪華品牌高檔車，因為買家願意付錢買，成為例外。這就是為什麼寶馬和賓士汽車，將成為任何新關稅的最大受害者。

特斯拉的問題則屬於另一類。目前特斯拉的電動汽車都是在加州製造，因此受到現有25％關稅的限制；但該公司去年營收有17％來自中國。特斯拉創辦人馬斯克(Elon Musk)想避稅，卻不願失去控制權與中方合資，因此他明顯支持白宮對中國採取強硬新政策。

不論是北京或華府的關稅清單，目前都只是擬議階段。川普政府表示將在5月22日前接受企業建言，再於180天後做出決定。中國則尚未就它的報復措施設定時間表。

特斯拉底特律BMW賓士貿易戰
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