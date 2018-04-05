美國優先以史為鑑 學者：忘了經濟大蕭條的教訓

2018-04-05 14:48 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合4日電



揚言為美國經濟豎立保護主義壁壘的川普總統終於付諸行動，以履行「美國優先」政策，可是回顧經濟史，令人懷疑這種做法是否確有利益。

喬治亞州立大學政治經濟學者韓可拉(Charles Hankla)指出，就像將近一個世紀前的美國決策者一樣，川普對貿易的做法似乎誤解全球經濟的運作方式，忘記了經濟大蕭條的重要教訓，而所有專家都同意這種做法將付出昂貴代價。

川普的「美國優先」認為美國這個世界超強能對貿易任意為所欲為，不幸的是，全球經濟霸主地位並無法使美國避免片面貿易政策可能引發的悲慘後果。國際經濟的基本性質和美國雄霸世界貿易體系之勢日趨沒落，都使美國無法一意孤行。

美聯社報導，韓可拉撰文指出，所有個體都在一個體系內並存是經濟學的一個標準原則，任何個體的任何行動都可能引起其他個體的反應。這表示聰明的政府在考慮政策時，必須衡量他們的行動會與其他政府產生何種互動。

「美國優先」卻未能做這些困難的估算，漠視貿易夥伴對美國採取保護主義會有何反應。經濟大蕭條期間，美國國會就是如此。

當時已有保護主義心態的國會議員，面對經濟嚴重蕭條，在1930年立法對數以百計進口貨提高關稅，以保護美國工業和農業。美國許多貿易夥伴也以牙還牙，導致世界貿易幾乎停擺，經濟更加奄奄一息。

幸而美國和世界各國很快學到教訓。美國在1934年通過貿易互惠協定法案，授權總統與外國協議降低關稅，貿易政策也成為全球和戰略性機制。

川普卻閉關自守劃地自限，而其他國家撇開美國繼續聯盟，使美國企業更難競爭，中國勢力也趁機坐大。

世界經濟體系現在遠更互相倚賴，而美國根據開放市場和自由原則協助建立的國際貿易體系，正受到空前威脅，並危及美國的經濟和整個國際體系。

美國一旦放棄捍衛國際貿易體系的地位，唯有中國可能取而代之，而目前自由開放的市場會變成什麼樣子誠難想像。

中美這兩個全球最大的經濟體貿易對立升高，更加深發生全球貿易戰的恐懼，全球股市為之崩跌。不過，雙方仍保留談判化解危機的機會，或許能在戰事爆發前避免嚴重損害。