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人民日報評論：這場中美貿易大戰 大陸必能打贏

2018-04-05 10:25聯合報 記者杜宗熹╱即時報導

大陸官方媒體人民日報發表評論指出，面對美國的公然挑釁，大陸有信心、有實力、有底牌，在任何貿易戰面前給予強有力的反擊，讓美國為自己不負責任的霸道行為付出代價。大陸也有意願、有誠心、有行動，與世界各國一道，積極維護多邊貿易體制權威，共同建設開放型世界經濟。

人民網昨日晚間發表評論指出，經濟全球化已成為不可逆的時代潮流，是世界人民心嚮往之的發展主流，單邊主義與多邊貿易體制水火不容，美方動輒發起貿易戰的行徑，完全逆經濟全球化潮流而動。

文章認為，長期以來，美國慣於對其他國家的經貿政策發難，實施加徵關稅、限制投資等措施，僅301調查就做了125次之多。美方此次對華301調查，是典型的單邊主義和保護主義行徑，不僅公然違反世界貿易組織（WTO）規則，也背離了1994年美國總統向國會提交的《行政行動聲明》。

「中國不想打貿易戰，但中國也不怕打貿易戰。」文章說，這不是一句簡單的外交辭令，而是大陸說到做到的充足底氣，也是大陸對打贏這場貿易戰的高度自信。

這份必贏的自信，來自全球規模第一的消費市場。作為世界上最大的開發中國家和人口大國，大陸的市場潛力是其他經濟體不可比肩齊步的。經過40年改革開放，大陸人富起來、強起來了，「買買買」的消費能量讓全世界刮目相看，任何聰明的商人都會垂涎三尺，失去了大陸這個最大的消費市場，美國經濟必將遭受重創。

大陸認為，美國過去和今天的這些行為，完全是一副霸權主義和強權政治的嘴臉，已經並將繼續遭到包括大陸在內的世界各國鄙棄，既輸了道義，又輸了生意，必將以徹底失敗而告終。

文章批評，美國今天矛頭指向大陸，明天就可能對准其他國家，如果任由這種保護主義肆虐，就會葬送經濟全球化帶來的發展紅利，讓世界吞下貿易保護主義的苦果。

中美貿易戰戰雲密布，市場焦慮加深。（圖／美聯社）
中美貿易戰戰雲密布，市場焦慮加深。（圖／美聯社）
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