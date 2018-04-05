陸祭關稅反制美232措施 美控陸毫無根據

2018-04-05 05:04 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國日前宣布基於「232條款」對進口鋼鋁課徵額外關稅，中國大陸對自美部分商品加徵關稅，以平衡美國關稅措施對中方利益造成的損失；美國貿易代表署（USTR）4日發布聲明表示，中國大陸對於美國鋼鋁額外關稅的回應，毫無根據。

美國祭出232措施後，中國大陸商務部3月23日指出，美國以「國家安全」為由對進口鋼鐵和鋁產品分別徵收25%和10%關稅的行為實際上構成保障措施；中方根據「保障措施協定」有關規定，制定了中止減讓清單，清單暫定包含7類、128個稅項產品，涉及美對中約30億美元出口。

大陸商務部發言人還説，3月26日陸方根據「保障措施協定」透過WTO向美方提出貿易補償磋商請求，美方拒絕答覆。

美國貿易代表署4日就中國大陸最近提出的磋商請求，向陸方與WTO提交答覆文件；USTR稱，中方根據「保障措施協定」請求磋商，完全沒有根據，因為美國的「232條款」解決進口鋼鋁為美國造成的國安威脅，不屬於保障措施。

USTR表示，根據WTO規定，中國大陸決定在本周實施，對美約30億美元商品的徵稅，毫無根據。

USTR的答覆文件指出，若中方仍然對於美國基於「貿易擴張法」第232條所採取的行動有疑問，美方準備好與中方進行雙邊會談，但與保障措施無關。