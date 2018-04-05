陸報復美301 白宮：希望中方能做對的事

2018-04-05 05:02 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



白宮發言人桑德斯。聯合報系資料照 分享 facebook 美國3日公布擬加徵關稅自中銷美的商品建議清單，中國大陸隨即對美祭以「對等」關稅反制舉措，白宮4日對此表示，希望中國大陸能做正確的事，美方要求中方停止不公平的貿易行為。

白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）4日在白宮記者會表示，美國貿易代表署（USTR）公布建議清單後，進入審查期，美方有最好的談判代表與總統，還要幾個月雙方的關稅才會生效並執行，美方希望中國大陸能做正確的事。

桑德斯說，中國大陸創造了這個問題，而不是總統川普，但美國終於有位總統願意站出來說真的夠了，要停止不公平的貿易行為；美國要求中方停止不公名的貿易行為，將在接下來幾個月內完成這些（審查）程序。

媒體詢問，美國對中國大陸輸美商品加徵的關稅是否會生效？桑德斯回應，現在正進行審查流程，美國當然期望中國大陸做出改變，並停止他們幾十年來的不公平貿易行為。

由於桑德斯未正面回應「關稅是否會生效」問題，記者再度追問，桑德斯則說，無法超前審查程序，但預計若中方行為沒有改變，且沒有停止其不公平貿易行為，則美方會向前推進。

至於川普是否擔心潛在貿易戰影響股市？桑德斯則說，川普擔心的是他國幾十年來占美國便宜，他不允續這種情況發生；桑德斯稱，美國可能會面臨短痛，但取得長期成功，川普聚焦於長期經濟發展，確保經濟強勁與穩定。

美國貿易代表署3日宣布基於「301調查」結果，擬對大陸進口總值約500億美元的約1300個獨立關稅項目，加徵25%的關稅後，中國大陸隨即宣布報復措施，對原產於美國的黃豆、汽車、化工品等106項、總值500億美元商品，加徵25%關稅，實施日期視美方對陸商品加徵關稅實施情況另行公布。

USTR公布建議清單後，將徵求公眾評論意見，舉行公聽會，並協同相關部會檢視及分析公眾意見，之後才會宣布最終課稅決定；USTR預計於5月中舉行公聽會。