陸劍指黃豆、汽車、飛機 攻擊美國七寸要害

2018-04-05 01:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李仲維 ／綜合報導



學者認為，大陸對自美國進口的黃豆加徵25%的關稅，是擊中要害。 法新社 分享 facebook

中新社報導，學者認為，大陸官方之所以劍指黃豆、汽車、飛機這三大美國對大陸出口主要商品，緣於眼下美國打的是「技術戰」，威脅到中國大陸發展的關鍵。

中國社科院世界經濟與政治研究所研究員東豔說，最新公布的301調查徵稅清單以航空航太、醫藥、通訊等高科技產品為主，足見美國此番行動的目的，不僅是解決貿易不平衡，而是要以中國大陸為戰略競爭對手，抑制大陸產業轉型和發展。

中國國際經濟交流中心副理事長魏建國認為，在此情況下，中國大陸必須予以堅決回擊，真正打到美國的七寸（打蛇打七寸命中要害），現在是打出大豆、汽車、飛機這三張牌的最佳時機。

中國國際經濟交流中心戰略研究部研究員張茉楠也表示，必須精準打擊，打疼才能止損。

大陸是美國黃豆的最大買主。據官方數據，2017年中國大陸自美國進口黃大豆金額超過139億美元。美國黃豆出口委員會此前公布的一份報告指出，如果中國大陸以關稅回應美國的關稅制裁，美國對大陸的黃豆出口可能暴跌71%。

此外，美國25%的飛機、17%的汽車出口目的地都是中國大陸。魏建國稱，隨著大陸中產階級逐漸壯大，大陸汽車和飛機市場需求將越發旺盛。打擊美國汽車和飛機出口，意味美國企業將喪失大量掘金機會。

不過，不可否認，中國大陸自身也會不可避免受到影響。魏建國說，不想自身有損失是不可能的，但中方會努力使自身損失最小化。