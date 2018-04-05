美兩如意算盤 可能落空

2018-04-05 00:58 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 任中原 ／綜合外電



美國川普政府雖宣稱針對中國產品所開列的關稅名單，既能打擊「2025中國製造」計畫，同時又不會傷害美國消費者。但深入觀察上榜產品清單後發現，這兩項目標可能都將落空。

這項清單聚焦於「2025計畫」下可能受益的項目，基本構想是以高關稅關閉美國市場，使中國產業價值鏈無法加速提昇；而且使外國企業較不願在中國投資這些產業，為技術轉移設下障礙。

但基於以下三項理由，美國的目標可能無法達成：

第一，中國國內市場不但龐大，且持續成長；因此中國生產者愈來愈著眼於掌握國內商機，而非對外出口。

第二，只有美國採取片面關稅措施，中國生產者仍能向全球其他國家銷售相關產品。目前中國製造品外銷美國的金額占總生產金額的比率，已經回降到2001年中國加入世界貿易組織（WTO）前的水準。總規模500億美元，卻涵蓋1,333項產品，平均每項不到4,000萬美元，中國業者另闢國內、外市場並不困難，也顯示美國這份清單其實是「湊」出來的。

第三，雖然某些策略性投資攸關技術轉移，但中國經濟已經愈來愈不須依賴外人直接投資（FDI）來帶動；例如2017年FDI只占製造業投資總額的4%。

再者，美國的關稅清單聚焦於中間產品，目的是防止國內消費品價格上漲，對消費者造成打擊；然而一旦中間產品因高關稅而漲價時，消費品價格也終將上漲。舉例而言，鞋類雖未名列清單，但用來做鞋的射出成型機卻被課稅，鞋價仍將上升。

總結而言，美國關稅措施對總體經濟的影響其實相當明顯，而所謂「戰略性目標」也將難以達成。