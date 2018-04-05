陸機器人、半導體產業 衝擊大

2018-04-05 00:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林宸誼 ／綜合報導



美國對中國的「301制裁」清單，衝擊最大的將是機器人、半導體及航空業等產業，目的針對「中國製造2025」。

華爾街見聞報導，「中國製造2025」中的一項重要環節，就是透過與外資企業展開合作，或者直接併購獲取核心技術，協助大陸在各領域培養有較強國際競爭力的跨國企業。而301調查報告中，則有美的集團、中國化工集團、中國商飛和中航工業、清華紫光集團、華大基因，被美國視作「眼中釘」。

經濟日報提供 分享 facebook

雖然大陸家電巨頭美的集團並非國有，但美國貿易代表署（USTR）認為美的集團在2016年斥資42億美元收購德國頂尖機器人集團Kuka，並依賴來自國有政策銀行的貸款，其中中國進出口銀行就提供了約8.7億美元的貸款。USTR援引中國進出口銀行對美的併購Kuka一案的評論，稱該案「有助於優化國內機器人產業布局，推動多行業生產自動化進程，提升中國智慧製造技術水準」。

中國化工集團2016年初斥資440億美元收購世界第一大農藥生產商、第三大種子生產商瑞士先正達，因此USTR指出，該併購案同樣獲得國有政策銀行的融資優待。USTR強調，併購先正達後，中國化工已成可以比肩陶氏杜邦、孟山都等美國農藥巨頭的國際企業，也讓它成為川普關稅的最大潛在目標。

2015年7月清華紫光曾試圖收購美國記憶體晶片生產商美光和美國硬體驅動行業巨頭西部數據15%股權，但最終因美國海外投資委員會可能不會批准收購而放棄。