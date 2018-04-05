親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰開打
狄鶯子在美涉案
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

陸機器人、半導體產業 衝擊大

2018-04-05 00:59經濟日報 記者林宸誼／綜合報導

美國對中國的「301制裁」清單，衝擊最大的將是機器人、半導體及航空業等產業，目的針對「中國製造2025」。

華爾街見聞報導，「中國製造2025」中的一項重要環節，就是透過與外資企業展開合作，或者直接併購獲取核心技術，協助大陸在各領域培養有較強國際競爭力的跨國企業。而301調查報告中，則有美的集團、中國化工集團、中國商飛和中航工業、清華紫光集團、華大基因，被美國視作「眼中釘」。

經濟日報提供
經濟日報提供
分享

雖然大陸家電巨頭美的集團並非國有，但美國貿易代表署（USTR）認為美的集團在2016年斥資42億美元收購德國頂尖機器人集團Kuka，並依賴來自國有政策銀行的貸款，其中中國進出口銀行就提供了約8.7億美元的貸款。USTR援引中國進出口銀行對美的併購Kuka一案的評論，稱該案「有助於優化國內機器人產業布局，推動多行業生產自動化進程，提升中國智慧製造技術水準」。

中國化工集團2016年初斥資440億美元收購世界第一大農藥生產商、第三大種子生產商瑞士先正達，因此USTR指出，該併購案同樣獲得國有政策銀行的融資優待。USTR強調，併購先正達後，中國化工已成可以比肩陶氏杜邦、孟山都等美國農藥巨頭的國際企業，也讓它成為川普關稅的最大潛在目標。

2015年7月清華紫光曾試圖收購美國記憶體晶片生產商美光和美國硬體驅動行業巨頭西部數據15%股權，但最終因美國海外投資委員會可能不會批准收購而放棄。

併購機器人
喝咖啡、領現金，一起歡度「大人」的兒童節

相關新聞

美中互祭關稅措施 川普推文稱：沒打貿易戰

2018-04-04 20:37

美中貿易戰交鋒 走向「膽小鬼博弈」

2018-04-05 00:57

陸劍指黃豆、汽車、飛機 攻擊美國七寸要害

2018-04-05 01:01

大陸強硬回擊301調查 加稅106項商品

2018-04-05 00:33

美開制裁清單 專打「中國製造2025」

2018-04-05 00:28

美中秀肌肉 全球市場先遭殃

2018-04-05 00:21

美關稅排除 iPhone等消費性商品 業界：閃過子彈

2018-04-04 19:08

名家觀點╱ 這場戰爭…激烈但不持久

2018-04-05 01:03

美兩如意算盤 可能落空

2018-04-05 00:58

美國最大債主 北京否認拋美債報復

2018-04-05 00:30

反制美301 陸：來而不往非禮也

2018-04-05 00:14

中美互祭關稅措施 輸家多於贏家

2018-04-04 23:42

【即時短評】中美貿易戰拉開陣勢 上演不同戲碼

2018-04-04 23:31

川普稱沒打貿易戰 控3千億美元智財遭剽竊

2018-04-04 23:27

中美拿關稅大刀互砍 專家：兩國領袖自認能贏懦夫賽局

2018-04-04 23:12

經濟解析／川普稅課中國，大陸美資受創

2018-04-04 22:32

川普關稅真能傷到中國？WSJ：對陸長期恐更具破壞力

2018-04-04 21:53

學者警告：若走上這步 美中糾紛恐變成全球貿易戰

2018-04-04 19:35

美國301何以忌憚中國製造2025？ 一次看懂

2018-04-04 16:30

美中貿易戰瀕臨爆發邊緣 北京重武器還沒上場

2018-04-04 15:11

環球時報總編聲稱 中國將報復美關稅計畫

2018-04-04 15:06

貿易戰轉向旅遊報復 東航：將把中美航線調成小飛機

2018-04-04 14:59

中美貿易摩擦 大陸財政部、商務部今下午將開記者會

2018-04-04 14:21

報復美國 中國對部分單丁醚課75%重稅

2018-04-04 13:48

美國301制裁清單 點名產品包羅萬象

2018-04-04 13:39

美301制裁清單出爐 鎖定「中國製造2025」

2018-04-04 13:11

中美貿易戰試探性交鋒 中國或有4改革

2018-04-04 13:01

我駐美處：盡量確保台貿易利益不受影響

2018-04-04 12:50

美中貿易戰 經部加班開會研商清單影響

2018-04-04 12:50

貿易戰 中方擬對美產品採對等措施

2018-04-04 12:50

「301條款」來勢洶洶 陸對美汽車出口將被扼殺

2018-04-04 11:36

美國301清單 學者：中國若減少美出口「台商唑咧等」

2018-04-04 11:32

美公布對陸制裁清單 經濟部緊急加班因應

2018-04-04 11:27

301制裁清單 我駐美處：盡量確保台貿易利益不受影響

2018-04-04 10:42

因應301調查 大陸組合拳有「七種武器」

2018-04-04 10:31

美301制裁清單出爐 中國外交部：有信心應對

2018-04-04 10:26

陸官：「301條款」臭名昭著 呼籲WTO成員抵制

2018-04-04 10:11

「301調查」陸官：美方不要在錯誤的道路上越走越遠

2018-04-04 10:04

美「301調查」清單出爐 陸斥責：將採取對等措施

2018-04-04 09:52
看更多

熱門文章

孫安佐是否為「孤狼」？國安部將清查電腦、釐清真相

2018-04-04 08:34

孫鵬夫妻資產破億 打官司沒在怕

2018-04-04 19:36

美國301清單 學者：中國若減少美出口「台商唑咧等」

2018-04-04 11:32

誰能比他衰！海鷗洗劫房內臘腸 飯店禁奧客17年

2018-04-04 12:10

孫安佐落難 狄鶯早有預感？

2018-04-04 15:32

YouTube總部傳槍響！女性槍手中彈死亡、至少4人受傷

2018-04-04 04:54

「301制裁」清單出爐 美擬對陸1300項商品加徵關稅

2018-04-04 06:08

美華裔律師鄧洪：地方警局直接指控孫安佐不公平

2018-04-04 05:35

美中貿易戰瀕臨爆發邊緣 北京重武器還沒上場

2018-04-04 15:11

301制裁清單出爐 陸駐美使館：來而不往非禮也

2018-04-04 08:40

中國報復美關稅清單出爐 美股期指暴跌

2018-04-04 18:42

美國301何以忌憚中國製造2025？ 一次看懂

2018-04-04 16:30

美中互祭關稅措施 川普推文稱：沒打貿易戰

2018-04-04 20:37

YouTube槍擊犯嫌父親：女兒痛恨失影片收入

2018-04-04 23:26

豐臣家滅亡關鍵大阪之陣 發現最古超大陣圖

2018-04-04 15:29

美中貿易戰升溫 美股早盤大跌500點

2018-04-04 21:59

川普關稅真能傷到中國？WSJ：對陸長期恐更具破壞力

2018-04-04 21:53

學者警告：若走上這步 美中糾紛恐變成全球貿易戰

2018-04-04 19:35

女嫌掃射YouTube總部 生還者憶驚恐過程

2018-04-04 08:29

美關稅排除 iPhone等消費性商品 業界：閃過子彈

2018-04-04 19:08

影／美中貿易戰風雨欲來！川普政府公布301制裁清單

2018-04-04 13:53

情殺？ YouTube總部槍擊女嫌射殺男友後自轟亡

2018-04-04 11:41

美301制裁中國 45頁清單上千項出爐

2018-04-04 06:48

陳香梅名媛外交縱橫華府 只為伴夫側

2018-04-04 04:48

被學費壓垮！ 美國大學生有36%三餐不繼

2018-04-04 10:39

中美拿關稅大刀互砍 專家：兩國領袖自認能贏懦夫賽局

2018-04-04 23:12

影／疑不滿影片被禁 女槍手闖Youtube總部開槍後自盡

2018-04-04 13:32

菲遣送78名台嫌到大陸 外交部嚴正抗議

2018-04-04 10:59

301對中祭關稅制裁 美全國商會：用錯方法?

2018-04-04 08:27

貿易戰轉向旅遊報復 東航：將把中美航線調成小飛機

2018-04-04 14:59

在美擁槍合法 孫安佐案關鍵在意圖

2018-04-04 10:07

陳香梅逝世 程建人：她一生值得「台美關係功不可沒」

2018-04-04 09:49

因應301調查 大陸組合拳有「七種武器」

2018-04-04 10:31

報復美國 中國對部分單丁醚課75%重稅

2018-04-04 13:48

「301條款」來勢洶洶 陸對美汽車出口將被扼殺

2018-04-04 11:36

一堆山寨肉 惹怒日本人：別亂偷神戶牛、松阪豬的名字

2018-04-04 10:00

YouTube槍擊朝家庭糾紛偵辦 川普為傷者祈福

2018-04-04 09:00

美國土安全部解讀孫安佐電腦 釐清是否為「孤狼」

2018-04-04 13:07

孫安佐電腦轉國土安全部 釐清案件真相

2018-04-04 10:07

憂慮股市跌不停？考慮這五步自我保護

2018-04-04 17:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top