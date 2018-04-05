美中貿易戰交鋒 走向「膽小鬼博弈」

2018-04-05 00:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林則宏



習近平與川普。 路透 分享 facebook

中美貿易糾紛似已走上膽小鬼博弈（The game of chicken），全球最大經濟體與第二大經濟體都在加足馬力驅車相對而行；若雙方最終都拒絕轉彎，對撞結果遭殃的不只是中美兩國，全球經濟也將同步受創。

美國發布對中國大陸「301調查」的徵稅建議清單數小時後，大陸昨（4）日隨即公布對等報復清單，顯然有備而來。

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表面上看來，北京面對川普極具針對性的貿易保護主義態度強硬，這與大陸近年高漲的民族主義氛圍有關。中共領導人過去幾年不斷灌輸人民「大國崛起」、「中華民族偉大復興」的觀念，讓北京當局在面對美國「301」大棒威脅時，絕無可能像1980年代的日本一樣輕易屈服。

另一方面，在經濟面臨進入「新常態」的轉型挑戰，加上內有地方債、影子銀行等危機，大陸還是會在檯面下積極運作，避免與美國真的發生貿易戰。因此，身兼大陸國際貿易談判副代表的商務部副部長王受文，在放狠話的同時也強調，「中方是不願意打貿易戰的」，「中方一貫的立場是談判、磋商解決問題的大門始終是敞開的」。

大陸昨天快速祭出對等報復清單，目的是希望能「以戰止戰」。畢竟美國得考慮到其出口的62%黃豆、14%棉花、17%汽車，以及波音25%的飛機出口都在中國。川普必須直接面對受損產業的選民壓力，而習近平基本上不用。

在雙方都「傷不起」下，未來60天，中美將盡力達成彼此能接受的協議。最終結果極可能是大陸金融等服務業進一步對外開放，承諾擴大進口並加強智慧財產權保護。下一步可觀察習近平8日在博鰲論壇開幕式上談話。

一旦中美達成協議，是否意味北京屈服於川普？那倒未必。今年是大陸改革開放40周年，習近平年初發表的新年賀詞已提到，要以慶祝改革開放40周年為契機，「逢山開路，遇水架橋，將改革進行到底」。