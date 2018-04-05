名家觀點╱ 這場戰爭…激烈但不持久

2018-04-05 01:03 經濟日報 李淳 中經院台灣WTO及RTA中心副執行長 （記者 經濟日報 李淳 中經院台灣WTO及RTA中心副執行長 （記者 吳馥馨 採訪整理）



美國301制裁清單出爐，雖然尚未確定，對台商造成衝擊大概難以避免。現階段只能說潛在受打擊範圍很廣，被掃射到的機率很高，但影響程度深淺難判斷。例如赴中國大陸投資生產的台商雖然沒有生產受制裁的產品，但很可能是原料或零組件的供應商，這種錯綜複雜的產業網絡，很難從台北、從數據掌握。

因此在此呼籲政府，分散風散、多元投資布局固然重要，但此時此刻第一要務是盡快直接透過問卷、台商協會甚至網路平台填報，讓可能受傷的大陸台商有機會直接發聲，彙整最前線的戰情、可能損害及業別，才能具體掌握衝擊，避免高估或低估情勢。畢竟要提出有效因應對策，總要先知道誰是受害者。

從目前情勢研判，美國對中國大陸貨品課徵高關稅，大陸也很快公布報復措施，對原產於美國的大豆、飛機、汽車、化工加徵25%關稅。算算中國的反制金額，竟涵蓋了美國總出口金額的43%，單大豆一項，美國有六成大豆出口到中國，絕對會造成美國的震撼。北京反制力道之強遠超過川普的清單，可以感到北京想確保美國感到壓力的決心。

課徵關稅畢竟只是手段，無法解決美國最在意中國強制技術移轉、產能過剩、低價傾銷、國家補貼等問題；最終的目的是逼著雙方上談判桌，但要談多久、怎麼談，能否在短時間內達成共識，才是大家最關切的。從中美雙方的清單來看，貿易戰是朝向「激烈但不持久」的方向發展。

按美國1980年代與日本貿易戰的經驗，美國同樣是用301條款加徵關稅的方式，把日本逼上談判桌，針對美方關切的議題，達成階段性共識，包括自我限制或開放市場。之後，美方又以日本落實不到位為由，再祭出301條款。因而，美中大戰可能會以「戰、和、再戰、再和」的方式持續下去。每波開戰的時間長短，是觀察重點。

中美開戰的附帶作用，包含可能嚇跑一堆在大陸投資的外商，包括美商在內，外商會基於分散風險的考量，撤離或減少對中國大陸的投資。通常移轉市場或生產基地都是花時間、花成本的，這一波貿易戰會促使其作決定，至少會降低生產規模，或尋找替代市場，包括從外銷導向轉為大陸內需市場導向。

若從中長期看，中國大陸的科技和經濟底蘊，還是無法和美國比，尤其美國瞄準的是中國製造2025等重大產業政策，要爭的是維持美國下世代產業的領導地位；故而若打持久戰，對大陸不利。

不過美國今年11月會有國會期中改選，來自美國農業州的議員絕對不會放過川普，一定會要求快點解決，以避免衝擊選情。由此可知，至少這一波是速戰速決，或者至少會有階段性的解決方案。

雖然制裁清單已出爐，但建議各界現階段先不要躁動。因為5月15日才要開公聽會，之後才會確定清單。預計最快5月底、6月初才會開始執行課徵25%關稅，真正的影響屆時才會見分曉。

（本文由中經院WTO與RTA中心副執行長李淳口述／記者吳馥馨採訪整理）