學者警告：若走上這步 美中糾紛恐變成全球貿易戰

2018-04-04 19:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



財經新聞網站MarketWatch報導，美國與中國的貿易摩擦愈演愈烈，引爆全球性貿易戰的風險逐漸升高，不容小覷。

牛津經濟研究院（Oxford Economics）經濟學家史雷特（Adam Slater）撰文表示，中-美貿易關係變得劍拔弩張，可能成為導致全球經濟受重創的最大風險，尤其美國總統川普的政府「相當執著於」美國對中國3,400億美元的雙邊貿易逆差，而川普曾揚言要把對中國逆差砍掉1,000億美元。

史雷特指出，若是川普政府縮減逆差1,000億美元是玩真的，那將造成「天翻地覆」的後果，因為要達到這個目標，美國對中國的出口必須激增50%，或中國對美國的出口須銳減20%，這意味相關經濟活動必須大量轉向美國、中國貿易自由化須達到「令人難以置信」的水準、中國人民幣須出現巨幅升值、或是美國對中國採取「遠比預期嚴重」的保護主義措施。

史雷特說，美國若要對中國採取嚴厲的保護主義措施，勢必得重砲轟擊中國的電信和電子產業（占中國對美國出口的30%左右）。但這或多或少將回頭傷害美國自己，因為美國企業已經積極參與（或間接參與）中國的這些產業，這可能成為美國採取「非常強硬行動」的一大障礙。

而且，受害的不只是美國。美國對中國採取更強硬行動勢必會殃及其他經濟體，南韓和台灣的受創程度甚至更為嚴重，因為中國出口附加價值的一大部分由台、韓廠商提供。史雷特說，中國對美國的出口含有高度的國外成分，意味美國對中國貿易逆差金額被「大幅誇大」。

史雷特表示，重議北美自由貿易區協定（NAFTA）的後續發展也值得密切關注。美方抱怨，從加拿大和墨西哥進口的貨品中內含的美國成分逐漸下降，中國的成分卻逐漸升高。

他並警告，美國與歐盟的貿易關係也可能是貿易戰另一個潛在的爆發點，令人關切的焦點在汽車貿易 。汽車占美國自歐盟進口的比重甚大。