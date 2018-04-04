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美擬對500億美元中國進口商品加徵關稅

2018-04-04 06:08聯合報 記者張加╱即時報導

美國貿易代表署（USTR）3日發布新聞稿，美國擬對中國大陸銷美年度總值約500億美元的商品加徵關稅，並公布研擬加徵關稅的商品建議清單，覆蓋約1300項商品，鎖定「中國製造2025」。

在USTR發布商品清單前不久，總統川普才稱美中關係非常好，他也很尊重中國大陸國家主席習近平

川普3日中午在白宮談及美中貿易時表示，他非常尊重習近平，但美中之間有貿易逆差的問題；川普並責怪前幾任總統造成如此局面。

川普說，「我們將與中國合作。我們將與中國談判。我們與中國的關係非常好，我們也打算維持這種狀態。」但美國必須採取措施解決貿易逆差，以及智慧財產權遭侵犯的問題。

USTR新聞稿寫道，今公布一分自中國大陸進口商品的建議清單，清單上的商品可能被課額外關稅，此舉為美國應對中國大陸強迫技術轉移與侵犯智慧財產權不公平貿易舉措的一部分。

USTR的清單文件指出，由數個美國政府機構的貿易分析師確認哪些商品受益於「中國製造2025」等產業政策，以及考量對美國消費者與經濟的影響等因素，擬出這分商品清單。

USTR表示，建議加徵關稅的產業包括航太、資通訊、機器人、機械工業等。

這分建議清單涵蓋約1300項商品，在進一步進行預告暨評論程序後，USTR將公布加徵關稅的最終商品清單。

川普上個月22日針對中國大陸經濟侵略簽署總統備忘錄並表示，美方將基於「301條款」，對中國大陸採取加徵關稅等貿易行動。

美國總統川普。聯合報系資料照
美國總統川普。聯合報系資料照
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