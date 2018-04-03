川普顧問：中美不會一再以關稅對付彼此

2018-04-03 10:36 中央社 華盛頓2日綜合外電報導



白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）今天表示，他不認為美國和中國會用以牙還牙升高貿易緊張的方式，回應彼此的關稅行動。

CNBC電視台問納瓦洛，有關中國將對價值30億美元的美國貨品課徵關稅，包括水果、堅果、紅酒、冷凍豬肉、鋼管和廢鋁等，美國要如何回應。納瓦洛說：「我不認為這將演變成一種行動-回應、行動-回應。不該是這樣，這只會造成升級螺旋。」