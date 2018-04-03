美責陸報復 籲停止不公平貿易

2018-04-03 01:57 中央社 華盛頓2日綜合外電報導



美國白宮今天指控中國大陸扭曲全球市場，並表示，大陸不應將報復矛頭指向「公平交易的美國出口品」。因應美國課徵鋼鋁高額關稅，陸方也對128項美國產品調高了關稅。

白宮發言人華特斯（Lindsay Walters）發表聲明說：「中國的補貼作法和持續產能過剩，是造成鋼鐵危機的根源。與其將矛頭對準公平交易的美國出口品，中國必須停止不公平貿易行為，因為這種行為傷害了美國國家安全，也扭曲了全球市場。」（譯者：張佑之）