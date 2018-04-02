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陸祭高關稅 短期料減少採購美國乙醇

2018-04-02 22:22中央社 北京2日綜合外電報導

為報復美方懲罰關稅，中國今天開始對乙醇等多項美國進口品加徵關稅。業界人士和分析師指出，中國買家將被迫減少向美採購乙醇，但為達政府能源目標，他們仍將得再向國外採購。

為回應川普政府3月對進口鋼鋁課徵沉重關稅，中國財政部昨晚發布新聞稿宣布，自2日起對原產於美國的7類128項進口商品中止關稅減讓義務，其中對乙醇課徵關稅由原本的30%加徵15%。

路透社引述3名市場消息人士報導，新關稅將抵消中國企業自美國進口較便宜乙醇所省下的成本。一名中國民間煉油廠的經理說：「價差沒了，我們將暫停購買美國進口乙醇。」

俗稱酒精的乙醇通常提煉自玉米或糖。為了減少汽車排氣的空氣污染，車輛使用的汽油經常混入乙醇。

這名經理還說，他正考慮轉向國內供應商採購乙醇以混入汽油。這對中國乙醇製造商是好消息，在玉米價格走跌和政府補助鼓勵下，他們已開始將產量提高。

中國一家乙醇製造大廠的經理表示：「我們有這麼多玉米。如果不進口乙醇，中國絕對可以應付。」

不過分析師指出，為了達到政府的乙醇使用目標，中國自產乙醇不太可能滿足國內需求，中國企業很可能不久後便得再度進口乙醇。

中國政府2017年訂下目標，2020年之前全國汽油需混入10%的乙醇。當局還說，新規定將促使產業對玉米的需求量大增，並協助清理令人窒息的霾害。

根據路透計算，這意味中國每年乙醇需求量將達到約1500萬公噸左右，提煉乙醇所需的玉米消耗量則達4500萬公噸。中國目前乙醇年產量僅250萬公噸左右。

總部位於山東省的大宗商品顧問公司卓創資訊分析師毛原飛表示：「燃料乙醇的需求恐在2019和2020年爆發，屆時我們將沒有足夠的國內供應量，可能必須轉向國外取得。」

目前尚不清楚未來中國進口乙醇來自何方。中國煉油廠經理說，中國若要自全球最大乙醇生產國巴西進口，目前價格太高，但未來可能是選項。

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