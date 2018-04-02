美將公布懲罰關稅清單 料鎖定陸高科技品

2018-04-02 19:44 中央社 華盛頓2日綜合外電報導



美國總統川普為懲罰北京的科技轉移政策，下令對進口中國產品加徵關稅。圖為3月26日，中國工業和信息化部部長苗圩在中國發展高層論壇2018年會上表示，中國將進一步提昇製造業開放水平，加強“中國製造2025”與全球製造業的對接。 中新社 分享 facebook

美國總統川普為懲罰北京的科技轉移政策，下令對進口中國產品加徵關稅，美方將在本週公布鎖定產品清單。官員透露，名單上主要料將是受惠「中國製造2025」計畫的高科技產品。

路透社報導，依據美國貿易代表署（USTR）所做的「301條款」調查結果，川普在3月22日簽署公告，每年將對價值500億至600億美元的進口中國產品課徵懲罰關稅。按照公告，美國貿易代表署須在本月6日前公布課稅產品清單。

美方的301調查結果認定，北京當局的政策造成美國智慧財產在「不符經濟效益」情況下轉移給中國企業，中方利用合資企業規定、不公平的技術授權規則、國家資助收購美國科技企業和直接竊取等方式，系統性設法挪用美國的智慧財產。

中國當局則否認自身法律要求技術轉移，並威脅對美國任何關稅行動採取貿易制裁報復，可能鎖定目標包括由美國進口的黃豆、飛機或重型機械。

趕在美方公布處罰清單前，中國財政部1日發動反擊。為報復川普政府3月對進口鋼鋁祭出懲罰關稅，北京宣布自2日起對7類128項進口美國產品加徵15%或25%的關稅，包括冷凍豬肉、葡萄酒和多種水果與堅果。

隨著美方宣布301調查處罰清單的時間逼近，美中間的貿易緊張預料將加劇。外界越來越擔憂兩國將爆發貿易戰，造成全球經濟成長遭到摧毀。美方官員曾透露，對中國加徵關稅可能會在2個多月後生效。

美國科技業人士表示，懲罰名單預期將鎖定受惠於北京「中國製造2025」計畫的中國產品。這項計畫的目的，是為了讓中國的製造業基礎升級，以生產更先進的產品。

由國家帶頭的「中國製造2025」計畫鎖定10項戰略產業，目標以國產品取代進口。這10項產業是新一代信息技術、高檔數控機床和機器人、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術船舶、先進軌道交通裝備、節能與新能源汽車、電力裝備、農機裝備、新材料和生物醫藥及高性能醫療器械。

美國貿易代表署在替關稅措施提出理由的報告中表示：「透過多重方式取得外國技術，依舊是『中國製造2025』計畫的主要重心，因為在許多為了國家發展而強調的產業領域，中國依舊落後。」

川普宣布有意對進口中國產品加徵關稅後，美中高級官員雖有接觸，但幾無證據顯示雙方進行密切協商以阻止關稅上路。

一名美國科技業高層說：「美國政府正在重覆1980年代的日本模式，將發布聯邦公報（Federal Register），宣布對部分（中國）產品加徵關稅，再於接下來60天內試圖取得協商和解。」

美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）在雷根政府時代首度任職於美國貿易代表署時，便採用類似手法爭取到日本政府自願限制鋼品和汽車出口。

負責亞洲協商事務的前美國副貿易代表柯特勒（Wendy Cutler）則認為，美方對中方的智慧財產權行為指控如此廣泛，若要有所解決，中國的產業政策須做出重大改變，因此預期60天內能達成和解恐怕不切實際。