影／陸對美祭報復關稅 受創美豬農：下次不投川普

2018-04-02 18:11 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



北京當局針對美國總統川普，向鋼鐵產品實施懲罰性關稅，2日做出回應，國務院宣布對128項美國進口產品實施報復性關稅，主要集中在農產品、最高加徵25%關稅，即日起生效。

大陸媒體報導指出，國務院在1日批准對美國128項產品課徵關稅。根據大陸財政部通告，2日起原產於美國的7類128項進口產品，停止關稅減讓，並在現行適用關稅稅率基礎上，再加徵關稅。

這次遭到大陸報復的產品，包含了大量美國重要農產，蘋果、柑橘、各類堅果和人參與葡萄酒等87項水果及相關產品，加課15%關稅；豬肉和相關製品則加課25%關稅，另外還包括各種類的不鏽鋼管與「鋁廢碎料」都將面臨關稅調漲。

分析師指出，大陸這一手恐將重創美國原本就低迷的農業經濟；尤其是美國豬農看好快速成長的大陸市場，甚至還為此擴大養殖，結果卻淪為川普保護主義下的犧牲品，讓不少豬農都揚言不會再投票給川普，大罵川普政策根本是在跟美國農業經濟作對。

根據報導，大陸進口美豬數量，從2015年的11萬噸左右，飆升到2016年的21.6萬噸，雖然2017年受到大陸豬價下跌影響，進口量掉到16.6萬噸，但近幾年來，大陸從美國進口豬肉比例，平均都維持在13%左右。

北京當局指出，川普政府對進口鋼鋁加徵關稅，違反世界貿易組織規定，侵害陸方利益，並且拒絕回應陸方根據「保障措施協定」，在世貿組織向美方提出貿易補償磋商的請求。鑒於雙方「沒有達成一致的可能」，陸方在3月29日向世貿組織通報中止減讓名單後，通過對128項美國產品加徵關稅，平衡損失。