經濟解析／哪來的貿易戰？小打小鬧而已！

2018-03-27 23:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



美國總統川普宣布將對價值600億美元的進口中國產品開徵25%的關稅，是否代表「貿易戰」即將來臨？彭博資訊專欄作家Tyler Cowen認為，比較可能的結果，只不過是一場小打小鬧而已。

首先，中國反制措施的金額僅30億美元，只有美國所提金額的1/20，這表示中國希望能夠和解，並非升高衝突。而且即使是600億美元，也不到中國對全球出口總額的3%，對中國國內生產毛額成長率的傷害也不到0.1個百分點。

川普未來如果縮小打擊規模，也不會令人意外。川普一向都是先高高舉起，吸引媒體的注意，之後又輕輕放下。3月初時川普將管制鋼鐵進口喊得震天價響，但隨後即對許多國家給予豁免，豁免的總量超過美國進口量的一半；因此未來如果川普豁免多項中國產品的懲罰性關稅，也不是什麼新鮮事。就在對中國施壓的同時，中美雙方已經悄悄進行有關開放中國市場的協商，消息傳出後股市也隨之強勁反彈。

中國當然了解川普絕不會言行如一，因此也可能先按住報復行動不發。中國在了解對方出拳到底有多重之前，絕不會先使出絕招。

中國領導人也知道美國在貿易戰上居於優勢。由於中國經濟成長可能持續減緩，這將是習近平的最大政治問題之一，因此他可能寧願忽視川普的一些怪招，而全力管好國內經濟。習近平剛剛掌握更多的權力，因此萬事以穩定為先；川普卻似乎無意為連任累積籌碼，因而樂於到處樹敵，大逞口舌之快。

美國的優勢在於本身是多種產品的大買家，因而多少擁有一些壟斷的能力。例如美國若不買中國玩具，中國很難以同樣的價格找到足夠的新買家，這也使美國在貿易衝突上擁有雄厚的本錢；中國由於進口規模不夠大，因此較難發揮買家的影響力。

中國如果要發動報復，並沒有充分的選項。民航機是美國對中國的主要出口項目之一，目前波音公司持有的中國訂單餘額達400架；中國雖可能將訂單轉給空中巴士，但交機時間必然會延後，而且空巴也可能提高價格。因此中國真正擁有的籌碼並不如表面那樣多。

中國當然有反制美國的優勢，但大部分都不屬於經濟領域。中國可以加重對台灣的壓力，在北韓問題上不再充分與美國合作，在南海進一步擴張地盤，或大力拉攏歐洲國家擺脫美國軌道。中國可能結合上述各項行動，這也正是川普在發動貿易攻勢時考慮欠周之處。

因此川普發動的貿易攻勢能否在經濟層面奏效？結果很可能徒勞無功。美中貿易逆差根本就是亂算，真正的金額其實小得多。而且中國能儲蓄，美國愛花錢，美國有逆差是難免的事。最重要的，則是基於歷史的因素，中國絕不可能在外國的影響力下「屈服」，被迫開放門戶。美國從19世紀以來便曾一再嘗試，往往都無功而返。

到頭來美國真正得到的，將是進口品價格上漲，國內政局更加不確定，外交陣線上也更加麻煩，這些都只會讓美國的處境更糟。正因為如此，中美爆發貿易戰才不會是在劫難逃的結局。