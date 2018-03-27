童子賢：反對貿易保護主義

2018-03-27 10:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



中美爆發貿易大戰，波及全球經濟，台北市電腦公會理事長童子賢強調，反對貿易保護主義，因為保護主義只會帶來產業發展障礙與經濟衰退。

2018智慧城市展今（27）日開幕，童子賢參與開幕典禮時強調，看到智慧城市展各國廠商、政府熱情、無私的交流，與科技合作所帶來的進步，主張「友善的國際合作，帶來進步繁榮」，反對「貿易保護主義」，因為保護主義只會帶來產業發展障礙與經濟衰退。

童子賢表示，「智慧城市展」自從2014年創立以來，已舉辦五年，今年2018再創下全球城市熱情參與高峰。今年歐、美、亞、非有33個國家的120個城市首長與城市代表，一齊聚集台北，參與展覽，並分享智慧城市建設經驗。

今年參與展覽的210個專業國際廠商，提供了1,050個展覽攤位，展出心血結晶的產品技術與應用範例。童子賢感謝參展廠商的努力，豐富了智慧城市展的內涵。

童子賢表示，今年有來自全球超過3萬個專業人士的與會，也將為所有嘉賓舉辦63場的技術論壇與應用論壇，其中35場將會以英文進行。

今年有英、法、日、韓、西班牙、義大利等12個國際城市設立主題館，還有台灣八個縣市設立了「城市願景」主題館；共同主辦單位的台北市政府也設立了20個「實證場域」來現身說法，以分享智慧城市建設經驗。