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白宮：中美貿易談判現正進行

2018-03-27 05:23中央社 華盛頓26日綜合外電報導

白宮國家貿易委員會主席納瓦洛（Peter Navarro）今天表示，美國在宣布將對進口的中國大陸商品課徵高額關稅後，現正與中國方面進行談判。

納瓦洛在接受CNBC訪問時說，財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）和美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）正與中國同級官員進行談判，以化解有待解決的貿易分歧。

納瓦洛說：「我們希望，中國與我們合作，以處理這些貿易手法中的部分問題。」

白宮

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