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貿易戰疑慮淡化？離岸人民幣大漲近550點 升破6.26

2018-03-26 18:31聯合報 記者林則宏╱即時報導

隨著中美貿易戰出現趨緩跡象，周一16時左右，離岸人民幣突然急漲，離岸人民幣兌美元一度大升近550個基點，並升破6.26元關口，創2月7日以來新高，在岸人民幣也一度升破6.28關口。

中美貿易戰疑雲在籠罩全球三天後，周一上午就傳出美國財政部長米努勤表示，他樂觀認為，美國能和中國達成協議，從而避免美國對至少500億美元的中國進口產品徵收關稅。大陸外交部發言人華春瑩26日下午在外交部記者會中也回應稱，「我們對話磋商的大門始終是敞開的」。

由官方發布的人民幣兌美元匯率中間價26日上調79個基點報6.3193，在岸即期匯價16時30分則收在6.2849，較前一交易日上漲391個基點。隨著中美貿易戰出現緩和跡象，在岸夜盤與離岸市場人民幣兌美元匯價隨後則持續走高。

陸股三大股指周一則是全線低開後衝高回落。上證指數上午盤中一度跌破3,100點，隨後在軍工、晶片等個股拉升下，指數漲幅一度達到1.6%。但臨近上午收盤，以銀行、保險為首的金融類股全面下挫，又拖累上證指數持續走低。

截至收盤，上證綜指報3,133.72點，下跌0.60%；深證成指報10,564.38點，上漲1.19%；創業板指數則是收在1,780.61點，漲幅更達3.16%。

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