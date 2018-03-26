米努勤再強硬表態：向中增關稅 非虛張聲勢

2018-03-26 15:32 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ╱綜合25日電



美國財長米努勤。 歐新社 分享 facebook

美財政部長米努勤(Steve Mnuchin)25日接受「福斯周日新聞」專訪時強硬表態，稱川普總統對中國加徵關稅並非虛張聲勢，且已著手進行，但對達成美中關稅新協議持開放態度。候任的白宮國安顧問波頓(John Bolton)認為，中國常年占美國的便宜，稱加稅為小小的「休克療法」(shock therapy)。

川普本月稍早宣布對進口鋼材和鋁材分別加課25%與10%關稅，22日又針對中國進口產品加徵約600億元關稅；中國23日強力譴責，並對美國約30億元產品加徵關稅。

米努勤在美國宣布與南韓達成限制進口鋼鋁加稅後說：「美中對話非常有成果，審慎希望能達成協議。」川普日前指示米努勤在60天內針對中企提出投資限制，以保護美國科技業，且希望美國對中國逆差再減1000億元。他在節目中表示，雙方正在進行磋商。但沒有進一步說明。

財政部表示，美中同意減少貿易逆差至一定程度，並看雙方能否達到公平貿易協議，讓中國開放市場、減少逆差並停止強迫的科技移轉。川普宣布對鋼鋁加稅後又對歐盟等國暫時解禁，此政策顯然針對中國。專家認為，中方反制措施尚屬克制，但未來可能更多。

米努勤強調，川普說要削減數百億元逆差並非吹噓，「除非達成我們可接受的協議」，否則政策將持續，「我們不怕貿易戰，但這不是我們的目標。在協商中，必須準備好採取行動」。中共黨報24日列出若貿易戰開打，可能受創最嚴重的美國企業，包括蘋果、微軟和波音。

米努勤輕言帶過美國加稅政策對全球股市的影響，認為美方做的事「對長程經濟來說是好的，且是自由公平的貿易」。

候任的白宮國安顧問波頓25日受訪時說：「中國在世界各地占便宜太久了，美國根據貿易協定生活，希望中國也能效法，(加稅)算是小小的休克療法，引起他們的注意並期待有好的反應。」