親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰開打
臉書個資遭擅用
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

拉倒孫文銅像判賠23萬8千元 蔡丁貴要募款支付

米努勤再強硬表態：向中增關稅 非虛張聲勢

2018-03-26 15:32世界日報 編譯陳韻涵╱綜合25日電

美國財長米努勤。 歐新社
美國財長米努勤。 歐新社
分享

美財政部長米努勤(Steve Mnuchin)25日接受「福斯周日新聞」專訪時強硬表態，稱川普總統對中國加徵關稅並非虛張聲勢，且已著手進行，但對達成美中關稅新協議持開放態度。候任的白宮國安顧問波頓(John Bolton)認為，中國常年占美國的便宜，稱加稅為小小的「休克療法」(shock therapy)。

川普本月稍早宣布對進口鋼材和鋁材分別加課25%與10%關稅，22日又針對中國進口產品加徵約600億元關稅；中國23日強力譴責，並對美國約30億元產品加徵關稅。

米努勤在美國宣布與南韓達成限制進口鋼鋁加稅後說：「美中對話非常有成果，審慎希望能達成協議。」川普日前指示米努勤在60天內針對中企提出投資限制，以保護美國科技業，且希望美國對中國逆差再減1000億元。他在節目中表示，雙方正在進行磋商。但沒有進一步說明。

財政部表示，美中同意減少貿易逆差至一定程度，並看雙方能否達到公平貿易協議，讓中國開放市場、減少逆差並停止強迫的科技移轉。川普宣布對鋼鋁加稅後又對歐盟等國暫時解禁，此政策顯然針對中國。專家認為，中方反制措施尚屬克制，但未來可能更多。

米努勤強調，川普說要削減數百億元逆差並非吹噓，「除非達成我們可接受的協議」，否則政策將持續，「我們不怕貿易戰，但這不是我們的目標。在協商中，必須準備好採取行動」。中共黨報24日列出若貿易戰開打，可能受創最嚴重的美國企業，包括蘋果、微軟和波音。

米努勤輕言帶過美國加稅政策對全球股市的影響，認為美方做的事「對長程經濟來說是好的，且是自由公平的貿易」。

候任的白宮國安顧問波頓25日受訪時說：「中國在世界各地占便宜太久了，美國根據貿易協定生活，希望中國也能效法，(加稅)算是小小的休克療法，引起他們的注意並期待有好的反應。」

川普國安白宮
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

瑞銀證券預估 中美貿易摩擦升溫對A股影響有限

2018-03-26 14:20

大陸宣布對美歐日韓泰進口苯酚反傾銷立案調查

2018-03-26 14:19

美中傳私下談判 列待辦清單減貿易失衡

2018-03-26 13:31

美中貿易戰 歐鴻鍊：一中模糊空間遭壓縮

2018-03-26 13:28

中國加碼貿易戰 美國葡萄酒列報復名單

2018-03-26 13:25

中美貿易戰？美國之音：可能只是兩強公關戰

2018-03-26 13:22

庫克北京掏腰包 2500萬人民幣幫貿易戰消火？

2018-03-26 13:19

美呼籲大陸降低汽車進口關稅

2018-03-26 11:31

兩強相爭 美經濟面臨痛苦

2018-03-26 03:12

美財長評川普關稅政策：不會影響經濟 反倒有長遠好處

2018-03-25 22:43

評中美貿易戰 庫克：最強的公司和經濟體都是開放的

2018-03-25 12:50

陸下一步反制納入波音？ 在華331架飛機尚未交付

2018-03-25 09:57

美中角力 美股周線慘跌

2018-03-25 00:00
看更多

熱門文章

影／沙國一次攔截7枚飛彈！爆炸照亮夜空

2018-03-26 11:21

相信地球是平的…自學火箭科學家 終成功升空

2018-03-25 23:33

天有異象 東歐出現橘雪

2018-03-25 21:54

今天開盤前 五件國際大事不可不知

2018-03-26 07:07

西伯利亞購物中心大火 已37死43傷69失蹤

2018-03-26 06:51

俄商場大火警鈴沒響！疑遊樂場孩童玩火釀災

2018-03-26 10:57

美財長評川普關稅政策：不會影響經濟 反倒有長遠好處

2018-03-25 22:43

兩強相爭 美經濟面臨痛苦

2018-03-26 03:12

美國女牧師驅魔餓死兩歲男童 判刑99年

2018-03-25 18:59

害怕遭川普對中貿易戰波及？台日韓其實更要擔心這個

2018-03-26 08:51

CBS專訪╱川普艷星門主角：有人威脅對我動粗　

2018-03-26 07:54

希望當年也讓他教數學！華裔教師成數學界巨星

2018-03-26 13:31

西伯利亞購物中心大火增至37死 69失蹤含40兒童

2018-03-26 05:09

川普艷星門主角 自爆被威脅人身安全

2018-03-26 14:37

影／證明自己是真男人 Tesla馬斯克刪臉書

2018-03-25 15:52

加泰隆尼亞前主席欲從丹麥回比利時 過境德國時遭拘留

2018-03-25 19:29

個資外洩砸英雄招牌 祖克柏形象受重創

2018-03-26 04:42

加泰隆尼亞民眾抗議前主席遭捕 高呼「歐洲可恥」

2018-03-26 09:30

影／「加強槍管」！美逾百萬人上街 海外37國響應

2018-03-25 16:50

仰賴「拇指社交」 德青年可能「說不清人話」

2018-03-26 12:39

福島核災已賠7兆 日政府利息負擔恐逾2000億

2018-03-26 09:20

反槍！全美首投族 醞釀期中選舉逆襲

2018-03-26 00:26

美新國安顧問波頓：北韓願意談是想爭取時間研發核武

2018-03-26 09:46

槍械暴力也不平等 11歲非裔女孩演說撼動人心

2018-03-25 21:26

篤定連任的強人 最怕什麼？

2018-03-25 22:48

南韓率先永久豁免銷美鋼鐵關稅 日台都好奇怎麼談的？

2018-03-26 11:17

普伊格蒙特被捕 加泰隆獨派處處碰壁

2018-03-25 22:53

川普知己：退伍軍人事務部長位子不穩

2018-03-26 05:24

俄購物中心大火 受困少女永別訊息曝光

2018-03-26 09:58

一帶一路 中日打造超級物流網

2018-03-26 00:16

亞股跌幅收斂 美中貿易戰似有轉圜 美股期指吹反攻號角

2018-03-26 12:17

倖存學生高喊夠了 百萬美國人吶喊管槍

2018-03-26 00:19

美中傳私下談判 列待辦清單減貿易失衡

2018-03-26 13:31

文在寅簽署修憲案 ！南韓近40年來首次修憲

2018-03-26 13:11

美呼籲大陸降低汽車進口關稅

2018-03-26 11:31

歐盟大國冷對 加泰隆尼亞前主席前景堪慮

2018-03-26 01:44

美光上周五重挫8% 台記憶晶片股尚未消化財報利空

2018-03-26 08:00

英國脫歐衝擊金融業 比金融海嘯嚴重

2018-03-26 09:39

富士山若爆發 日研擬火山灰避難措施

2018-03-26 11:41

埃及大選今登場 美媒：現任者獨角戲 人民生活或更苦

2018-03-25 23:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top