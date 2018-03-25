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陸下一步反制納入波音？ 在華331架飛機尚未交付

2018-03-25 09:57聯合報 記者杜宗熹╱即時報導

波音公司先前與中國南方航空公司簽署戰略合作協議，波音首次向中國轉讓維修技術。圖為...
波音公司先前與中國南方航空公司簽署戰略合作協議，波音首次向中國轉讓維修技術。圖為波音737完工和交付中心在大陸浙江省的舟山群島開工。 （新華社資料照片）
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美國總統川普日前正式簽署對華貿易備忘錄，稱要對從大陸進口的600億美元（約新台幣1.8兆元）商品加徵關稅。大陸商務部隨後發布針對美國進口鋼鐵和鋁產品232措施的中止減讓產品清單，擬對約30億美元自美進口產品加徵關稅。有觀點認為，如果有進一步的措施，美國飛機製造商巨頭波音公司或將在這場中美貿易戰中受損。

澎派新聞網報導，雖然目前中國對美加稅產品還大多停留在農產品上，但不排除下一步大陸採取進一步的反制措施。

據不完全統計，波音在華訂單數已達約1,720架，其中還未交付的訂單數達約331架。在未交付的訂單中，包括中國國際航空的2架、中國飛機租賃集團的50架、國銀航空金融租賃的91架、東方航空的1架、南方航空的45架、東海航空的25架、海南航空的1架、香港航空的6架、工銀金融租賃的14架、奧凱航空的16架、瑞麗航空的44架、廈門航空的36架等。

波音最近所獲得的中國訂單來自廈門航空。3月21日，波音在其官方微博宣佈，與廈門航空正式宣佈了一筆總價值約為36億美元的訂單，包括10架737 MAX 10和20架737 MAX 8飛機。據介紹，廈門航空是波音737 MAX 10機型的啟動客戶之一，目前運營著一支由160多架飛機組成的全波音機隊。

目前，大陸運營的一半商用客機來自波音。去年，波音在大陸銷售額接近120億美元（約新台幣3600億元），在其總營收中所佔比重達到近13%。對於中美貿易戰的打響，目前波音方面表示不予置評。

中國國際經濟交流中心副理事長魏建國3月24日時曾表示，繼宣佈第一批中止減讓產品清單之後，大陸正在研究第二批、第三批清單，比如飛機、晶圓領域。而且，大陸可以採取的措施不僅限於商品領域，旅遊業等其他行業也有可能。

波音
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