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中美貿易戰 庫克籲雙方「冷靜」

2018-03-25 01:06聯合報 編譯劉忠勇／綜合外電

中美貿易戰火熱，庫克呼籲雙方保持「冷靜」。 法新社
中美貿易戰火熱，庫克呼籲雙方保持「冷靜」。 法新社
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蘋果（Apple）執行長庫克在內跨國企業負責人和重量級經濟學家，廿四日齊聚北京「中國發展高層論壇」，適逢美國總統川普針對價值逾六百億美元的產品課徵關稅，貿易戰顯有爆發之勢，與會者對此同表憂心。庫克首次參加這個論壇，他呼籲雙方保持「冷靜」。

美中相互報復之下，蘋果和蘋果供應鏈影響深受各界矚目。庫克表示，「我非常了解美中兩國有雙方都沒好處的情況，也了解好處不均等的情況。」

庫克在論壇上說：「凡接納開放的國家表現上都很出色，不接納的國家表現就不是這樣，這不是一件雙方宰割彼此的事，我呼籲各方冷靜為上。」

貝萊德執行長芬克則表示，他深信貿易政策的對話和調整都可以按部就班來；「全世界需要強大的中國，也需要強大的美國，不需要公開對決，這反而會減損未來的機會」。

前美國財長桑默斯則將貿易戰比做核戰，沒有贏家，「也同樣值得深思的是，美國對中國的態度出現大幅變化」。

瑞銀執行長安思杰（Sergio Ermotti）認為，目前為止規模還算適度，影響較輕，「我們預料雙邊緊張的關係會擴散開來，這對經濟成長無益，對地緣政治也無益」。

馬士基執行長施索仁（Soren Skou）則說，貿易戰對海運業不利，「無論就經濟成長、創造就業、生產者和消費者而言，自由貿易都關係重大」。

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