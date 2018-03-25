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美韓貿易協定快完成 川普：很棒

2018-03-25 00:50聯合報 華盛頓記者張加／廿三日電

美國與南韓的貿易協定即將重新完成談判；川普以「很棒（wonderful）」來形容...
美國與南韓的貿易協定即將重新完成談判；川普以「很棒（wonderful）」來形容。 （新浪網）
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美國總統川普廿三日在白宮表示，美國與南韓的貿易協定即將重新完成談判；他並以「很棒（wonderful）」形容這項曾經被他稱為「可怕」、「災難」甚至揚言退出的協定。

近幾個月美韓正在重新談判美韓自由貿易協定，而美國對進口鋼鋁課徵額外關稅的措施廿三日生效，在生效最後一刻、前一天，美方宣布基於與個別國家正在對話，南韓「暫時」獲得豁免。

川普廿三日在白宮簽署政府開支法案並發表談話，一開場便說，正在與許多國家談判，將達成一些極好的貿易協定。

川普指出，根據商務部長羅斯與貿易代表賴海哲所說，與南韓的協定即將完成，「我們將與一個很棒的盟友，達成一個很棒的協定」；這本來是個對美國就業與許多方面造成很多問題的協定，但快要完成了。

川普接著請商務部長羅斯致詞，羅斯僅簡短表示，相信美國與南韓政府已經相當接近達成一個全面的協議；如果談成的話，將會包括「二三二條款」與更廣泛的貿易問題。羅斯並說，希望下周某個時候能正式宣布此事。

南韓貿易部長金鉉宗（Kim Hyun-Chong）則告訴韓聯社，「暫時豁免的國家應該協商（永久豁免）條款，我們也必須繼續和美國對話。」金鉉宗並未透露美韓自貿協定談判計畫的細節。

日要向中韓課反傾銷稅

【台北訊】美中貿易戰開打敏感時刻，日本政府一方面爭取盼被排除在美國對鋼鋁製品課徵高關稅的國家之外，一方面則宣布將對中國及南韓部分鋼鐵產品徵收反傾銷稅。

美國也宣布針對鋼鋁製品課徵高關稅的限制進口措施，日本等國都是被課徵高關稅的對象。日本政府表示，將持續推動希望美國將日本排除在課徵高關稅的國家外。

但另一方面，日本經濟新聞報導，日本政府在前天的內閣會議中，決定對中國及南韓部分鋼鐵產品徵收反傾銷稅，徵收對象為碳鋼焊接接頭；預計從31日起徵，為期5年，稅率為41.8%到69.2%。日本政府將於30日公布這項政令。

南韓川普自貿協定
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