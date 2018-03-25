陸高層向美喊話 將捍衛利益

2018-03-25 00:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 杜宗熹 ╱綜合報導



陸國務院副總理劉鶴（左）、美財長米努勤（右）。 聯合報系資料照片、美聯社 分享 facebook 美中貿易大戰升溫，大陸國務院副總理、中共中央財經辦公室主任劉鶴昨（24）日上午應約與美國財政部長米努勤通電話。劉鶴在電話明確表示，中方已做好準備，有實力捍衛國家利益。雙方也同意繼續就此事保持溝通。

新華社報導，身兼中美全面經濟對話中方負責人的劉鶴，在與米努勤通話時，米努勤向中方通報了美方公布301調查報告最新情況。劉鶴也回應，美方近日公布301調查報告，違背國際貿易規則，不利於中方利益，不利於美方利益，不利於全球利益。劉鶴強調，中方已做好準備，有實力捍衛國家利益，希望雙方保持理性，共同努力，維護中美經貿關係總體穩定的大局。

圖表／經濟日報提供 分享 facebook 大陸外交部發言人華春瑩指出：「美方不要撿了芝麻、丟了西瓜，既損人更害己。」

華春瑩說，中美經貿關係本質是互利共贏，貿易戰必定是兩敗俱傷。華盛頓有股政治力量認為貿易戰很好，且很容易贏，是對美國企業、消費者切身利益的全然無視。「得道多助、失道寡助，中國有足夠實力捍衛國家利益，美方聽懂了嗎？」

人民日報發表文章反對美中貿易戰並點名，一旦打響貿易戰，美國的蘋果、波音、英特爾、高通、德州儀器、美光等公司勢必遭受巨大損失。另外，美國大豆、飛機、汽車、積體電路、棉花等出口到大陸的關鍵領域，也將受到衝擊。