親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰開打
臉書個資遭擅用
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

看美日軍隊孕婦裝 難怪國軍女官兵不挺「難產版」

總統回應美中貿易戰 孫大千：一場空話

2018-03-24 08:29聯合報 記者陳熙文╱即時報導

針對美中貿易戰，蔡英文總統提出「4態度、4策略」，前國民黨立委孫大千則在臉書上發...
針對美中貿易戰，蔡英文總統提出「4態度、4策略」，前國民黨立委孫大千則在臉書上發文批評，全是空話。聯合報系資料照／記者周志豪攝影
分享
針對美中貿易戰，蔡英文總統提出「4態度、4策略」，前國民黨立委孫大千則在臉書上發文批評，全是空話。孫大千說，看起來「條理分明」，聽起來「胸有成竹」，可是仔細推敲起來，就會發現是「說了跟沒說一樣」的「空話」。

他說，在4個態度方面：

第一，「政府的國安團隊、行政團隊，長期以來已經對局勢有充足掌握，會密切注意後續發展，並做必要因應。」到底掌握了什麼？做了哪些必要的因應？有沒有沙盤推演？其實，什麼也沒有說。

第二，「會持續跟美國進行必要的協商與溝通，確保貿易利益不會受到影響，也不會被傷害。」事實上，台灣並不在第一波鋼鋁關稅的豁免名單上，協商和溝通真的有效嗎？政府憑什麼確保貿易利益不受影響？若是受到傷害的產業可以向政府求償嗎？還是只能算你倒楣呢？

第三，「呼籲中、美，以及相關各方，積極協商，避免貿易戰全面爆發。」這埸貿易戰擺明了是川普主動暴走挑起的，身為被保護的「小老弟」的台灣憑什麼身分來呼籲「老大哥」要積極協商啊？

第四，「行政院都有專案在執行，請大家對台灣經濟的情勢要有信心。」有専案在執行就一定會有效果嗎？這年頭，大家就是對政府的執行力沒有信心，不是嗎？

至於4個策略方面：

第一，「增加產品的台灣成分，他們會被認定為臺灣製造。」這是一個分工的時代，怎麼可能所有的產品都被認定是台灣製造呢？完全不切實際。

第二，「讓內需擴大成為支撐經濟成長的主要動力。」台灣明明就是一個以出口導向為主的經濟模式，僅僅靠著內需市場根本就是獨木難支。

第三，「5+2產業創新以及各項科技產業發展的計畫，都要加大力道、增加投資、加速執行。」怎麼加大力道？如何吸引外資？完全沒有提到執行計劃。

第四，「透過新南向政策，加速臺灣在新南向國家的布局。」新南向政策推動至今毫無建樹，全球貿易大戰一旦開打，南向各國亦是自身難保，台灣真的能夠依賴南向新興國家渡過難關嗎？

他表示，結論而言，「4態度、4策略」等於「一場空話」。聽完了這樣「兩光」的「信心喊話」，還會有信心嗎？

新南向政策孫大千國安
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

陸駐美大使：願縮減中美貿易順差

2018-03-24 06:48

美中貿易戰開打 川普：美中非常友好

2018-03-24 05:06

彭博看法：川普未對症下藥 成效不大

2018-03-24 00:56

彭博資訊專欄／兩強火併 先出手的未必贏

2018-03-24 00:35

美中貿易戰陸只亮出小刀 意在示警

2018-03-24 00:33

川普豪賭...可能雷大雨小

2018-03-24 00:32

美鋼鋁稅 七經濟體可豁免

2018-03-24 00:27

蘋果、谷歌、IBM執行長 赴北京搶商機

2018-03-24 00:18

美中互槓 大陸開反擊第一槍

2018-03-24 00:16

小刀迎戰手槍？中美貿易戰誰占上風

2018-03-23 23:58

全球股市狂瀉…美股黑翻紅 早盤反彈百點

2018-03-23 23:54

貿易戰開打！美課重稅 大陸強硬：奉陪到底

2018-03-23 23:45

川普關稅政策單挑陸 專家：後果適得其反 削弱美地位

2018-03-23 18:04

美對陸掀貿易戰 遭殃產業轟川普：這場戰你根本贏不了

2018-03-23 16:00

一張圖看懂美中貿易戰

2018-03-23 15:51

【重磅快評】一場美中衝突的完美風暴正在形成

2018-03-23 15:24

美祭301 陸報復 美中貿易戰硬碰硬

2018-03-23 14:46

陸反擊美301 發布中止減讓產品清單

2018-03-23 14:27

冷眼集／美政經二路包夾 仇中者聯盟成形

2018-03-23 14:24

影／川普對陸祭600億美元關稅 美中貿易戰恐正式開打

2018-03-23 13:55

川普對中國祭關稅 警告意味濃

2018-03-23 13:54

美商務部長開條件：想讓川普高興 大陸就多買美天然氣

2018-03-23 13:14

貿易戰和台旅法 專家：美中關係更複雜多變

2018-03-23 13:03

川普抑中振國威 專家：一意孤行恐親痛仇快

2018-03-23 12:59

與中國貿易往來密切3企業 貢獻美股大跌逾1/3

2018-03-23 12:57

憂慮貿易戰 亞股隨華爾街股市重挫

2018-03-23 12:35

美中貿易戰開打Day 1 重頭戲還在後頭

2018-03-23 12:02

大陸反擊 課徵美進口商品15到25%關稅

2018-03-23 11:35

川普國安顧問換成他 美中貿易戰恐只是開端

2018-03-23 11:29

中美貿易摩擦 美國大豆、蘋果公司、波音等遭殃

2018-03-23 11:10

陸官媒跟川普算7筆帳：美國得了便宜還反咬

2018-03-23 11:04

美中貿易戰 其他國家將遭池魚之殃

2018-03-23 10:51

鄭永年：貿易戰打響 中美新冷戰真的要來了

2018-03-23 10:33

川普對中關稅 改善智財權和貿易失衡成效有限

2018-03-23 10:28

川普課徵新關稅重懲中國 報復竊取智財

2018-03-23 09:52

還擊美國 中國擬課部分產品25%高關稅

2018-03-23 09:46

陸報復 對美進口鋼鐵和鋁產品232措施中止減讓

2018-03-23 09:10

環時社評：川普驕兵必挫 北京將堅決反擊

2018-03-23 09:08

川普祭關稅 中駐美大使崔天凱：奉陪到底

2018-03-23 08:59
看更多

熱門文章

吃火鍋帶嬰兒同行 新加坡海底撈搬出嬰兒床

2018-03-23 10:13

陸報復 對美進口鋼鐵和鋁產品232措施中止減讓

2018-03-23 09:10

一張圖看懂美中貿易戰

2018-03-23 15:51

影／激似外星人木乃伊 身分謎團揭曉

2018-03-23 12:53

割肉、煎煮、餵食 拉脫維亞藝術家直播吃人肉

2018-03-23 18:22

鋼鋁關稅今生效 川普暫豁免歐盟南韓多國 台灣未入列

2018-03-23 11:22

川普重用波頓 專家：準備開戰

2018-03-23 22:31

【重磅快評】一場美中衝突的完美風暴正在形成

2018-03-23 15:24

美對陸掀貿易戰 遭殃產業轟川普：這場戰你根本贏不了

2018-03-23 16:00

美中貿易戰 其他國家將遭池魚之殃

2018-03-23 10:51

英國天價鋼鐵衣 創下時速160公里世界紀錄

2018-03-23 15:57

美中貿易戰開打Day 1 重頭戲還在後頭

2018-03-23 12:02

小刀迎戰手槍？中美貿易戰誰占上風

2018-03-23 23:58

遭性侵後懷孕生女 患抑鬱症母將女嬰拋下橋

2018-03-23 16:08

店打烊、人走了 玩具反斗城創辦人辭世

2018-03-23 11:45

美中貿易戰開打 川普：美中非常友好

2018-03-24 05:06

美商務部長開條件：想讓川普高興 大陸就多買美天然氣

2018-03-23 13:14

環時社評：川普驕兵必挫 北京將堅決反擊

2018-03-23 09:08

法國劫持事件3死2傷 槍手遭擊斃

2018-03-23 22:52

川普關稅政策單挑陸 專家：後果適得其反 削弱美地位

2018-03-23 18:04

冷眼集／美政經二路包夾 仇中者聯盟成形

2018-03-23 14:24

南法挾持案 中校自換人質、十人躲冷藏室1小時逃生

2018-03-23 22:04

鄭永年：貿易戰打響 中美新冷戰真的要來了

2018-03-23 10:33

陸官媒跟川普算7筆帳：美國得了便宜還反咬

2018-03-23 11:04

南韓暫免美鋼鋁關稅 卻面臨更大壓力

2018-03-23 11:19

貿易戰開打！美課重稅 大陸強硬：奉陪到底

2018-03-23 23:45

川普祭關稅 中駐美大使崔天凱：奉陪到底

2018-03-23 08:59

中美貿易摩擦 美國大豆、蘋果公司、波音等遭殃

2018-03-23 11:10

大陸反擊 課徵美進口商品15到25%關稅

2018-03-23 11:35

陸駐美大使：願縮減中美貿易順差

2018-03-24 06:48

影／青瓦台下一站：監獄？南韓前總統李明博被羈押

2018-03-23 17:42

南法超市數人遭挾持2亡 槍手自稱ISIS與警對峙中

2018-03-23 19:51

影／川普再換國安顧問 「鷹派中的鷹派」波頓接任

2018-03-23 13:15

影／澳洲西海岸沙灘 驚傳上百條鯨魚擱淺死亡

2018-03-23 17:50

2台灣人涉走私24億日圓毒品 在日本落網

2018-03-23 12:58

憂心貿易戰 美股重挫

2018-03-24 05:13

越南高樓凌晨惡火 胡志明市13死10多傷

2018-03-23 10:10

陸反擊美301 發布中止減讓產品清單

2018-03-23 14:27

還擊美國 中國擬課部分產品25%高關稅

2018-03-23 09:46

經濟解析／川普關稅措施正中習近平的下懷

2018-03-23 23:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top