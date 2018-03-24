總統回應美中貿易戰 孫大千：一場空話

2018-03-24 08:29 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



針對美中貿易戰，蔡英文總統提出「4態度、4策略」，前國民黨立委孫大千則在臉書上發文批評，全是空話。聯合報系資料照／記者周志豪攝影 分享 facebook 針對美中貿易戰，蔡英文總統提出「4態度、4策略」，前國民黨立委孫大千則在臉書上發文批評，全是空話。孫大千說，看起來「條理分明」，聽起來「胸有成竹」，可是仔細推敲起來，就會發現是「說了跟沒說一樣」的「空話」。

他說，在4個態度方面：

第一，「政府的國安團隊、行政團隊，長期以來已經對局勢有充足掌握，會密切注意後續發展，並做必要因應。」到底掌握了什麼？做了哪些必要的因應？有沒有沙盤推演？其實，什麼也沒有說。

第二，「會持續跟美國進行必要的協商與溝通，確保貿易利益不會受到影響，也不會被傷害。」事實上，台灣並不在第一波鋼鋁關稅的豁免名單上，協商和溝通真的有效嗎？政府憑什麼確保貿易利益不受影響？若是受到傷害的產業可以向政府求償嗎？還是只能算你倒楣呢？

第三，「呼籲中、美，以及相關各方，積極協商，避免貿易戰全面爆發。」這埸貿易戰擺明了是川普主動暴走挑起的，身為被保護的「小老弟」的台灣憑什麼身分來呼籲「老大哥」要積極協商啊？

第四，「行政院都有專案在執行，請大家對台灣經濟的情勢要有信心。」有専案在執行就一定會有效果嗎？這年頭，大家就是對政府的執行力沒有信心，不是嗎？

至於4個策略方面：

第一，「增加產品的台灣成分，他們會被認定為臺灣製造。」這是一個分工的時代，怎麼可能所有的產品都被認定是台灣製造呢？完全不切實際。

第二，「讓內需擴大成為支撐經濟成長的主要動力。」台灣明明就是一個以出口導向為主的經濟模式，僅僅靠著內需市場根本就是獨木難支。

第三，「5+2產業創新以及各項科技產業發展的計畫，都要加大力道、增加投資、加速執行。」怎麼加大力道？如何吸引外資？完全沒有提到執行計劃。

第四，「透過新南向政策，加速臺灣在新南向國家的布局。」新南向政策推動至今毫無建樹，全球貿易大戰一旦開打，南向各國亦是自身難保，台灣真的能夠依賴南向新興國家渡過難關嗎？

他表示，結論而言，「4態度、4策略」等於「一場空話」。聽完了這樣「兩光」的「信心喊話」，還會有信心嗎？