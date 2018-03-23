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回顧美中逆差30年 川普無懼貿易戰的盤算

2018-03-23 20:08中央社 台北23日電

美國近代歷任總統均對中國持開放的經貿政策，希望中國融入國際體系。不過中國自改革開放後，對美貿易逆差擴大至近4000億美元，川普無懼貿易戰的背後，有經濟也有政治盤算。

川普在白宮簽署301備忘錄之前，於推特（Twitter）寫道，「作為總統候選人時，我曾誓言如果當選，將動用一切合法手段對抗不公平貿易，保護美國勞工，保衛國家安全。我在今天採取另一個重要步驟，兌現承諾。」

美國期中選舉向來對現任執政黨不利，川普在年底選舉前，調整內閣人事，對中國祭出301關稅及開徵鋼鋁稅，希望穩定總統選舉中支持他的勞工選票。

在美國，多數經濟學者與主流輿論多認為，貿易戰是零和遊戲，屆時將兩敗俱傷，對美國的資方和勞方都沒有好處。不過全球化貿易下，美國對中國的貿易逆差由1985年的幾乎沒有，到2017年的3752億美元，32年來，中國已成為全球第2大經濟體，佔美貿易逆差擴張到總額的46%。

美國歷屆總統對中國多維持開放的經貿政策。老布希（George H.W. Bush）與柯林頓（Bill Clinton）時期，均延展對中國的最惠國待遇，柯林頓支持中國加入世界貿易組織（WTO），希望中國融入國際體系，依國際規則行事，美國對中國的貿易逆差仍在可控制的階段。

中國經濟進入21世紀高速成長，美中貿易逆差在小布希（George W. Bush）時期巨幅增加，由838億擴大至2680億美元。

美中經貿問題浮上檯面。在美國，製造業持續萎縮，藍領與中產的收入及工作機會銳減，貿易逆差成為政治問題。美國社會出現質疑歷任政府對中政策的聲音，這也是川普2016年在驚訝聲中入主白宮的因素之一。

包括美國前貿易代表傅洛曼（Michael Froman）在內，不少經濟學者認為，美國作為全球經濟龍頭，美元是強勢貨幣，貿易逆差在所難免，適當管理即可，不應只看逆差數字。不過對中國的逆差在歐巴馬（BarackObama）時期持續擴大，卸任前已達3470億美元。

把中國列為貨幣操縱國和減少美中貿易逆差，是川普選前的政治承諾，前者已經跳票，後者不但沒有降低，還增加至3752億美元。

川普與中國國家主席習近平在佛羅里達州和北京兩度會面，經貿議題始終是核心，北京也擴大對美採購，不過中方提出因應之道，一年來形勢沒有變化。

川普3月2日推文，「當美國與所有國家做生意時損失數百億，貿易戰爭是好的，容易獲勝。例如，我們對某國能減少千億美元損失，他們被砍，不想有生意往來，我們將會大勝，這很容易！」

經濟學界警告美國對中國進口貨品設高關稅，將造成物價上升，中方也指美國中產階級將是受害者，包括蘋果手機等產品價格都可能調漲，但川普的決定受到勞工界歡迎。

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