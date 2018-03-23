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川普對中國課高關稅 考驗與習近平友誼

2018-03-23 20:08中央社 華盛頓22日綜合外電報導

川普為維繫與中國領導人習近平的「友誼」，而在實施懲罰性關稅前提供60天諮商期，做...
川普為維繫與中國領導人習近平的「友誼」，而在實施懲罰性關稅前提供60天諮商期，做為雙方迴旋的空間，但兩人情誼因此受到考驗。圖為川普（右）之前訪北京，受到習近平（左）歡迎。 美聯社資料照片
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川普為維繫與中國領導人習近平的「友誼」，而在實施懲罰性關稅前提供60天諮商期，做為雙方迴旋的空間，但兩人情誼因此受到考驗。

法新社報導，這位71歲的「首席推銷員」去年1月上任以來，一直對外吹噓自己與世界領導人「關係良好」，例如土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）、俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）及阿根廷總統馬克里（Mauricio Macri）。

但這位新手政治家最珍視的「最偉大關係」，也許是與繼毛澤東後，中國最具權勢領導人習近平間的超級強權友好關係。

川普大肆抨擊中國各種貿易違法行徑後，話鋒一轉說：「我視他們為朋友。我也非常敬重習近平。我們有極佳的友誼。他們在北韓問題上也鼎力相助。」「那就是中國。」

為討好習近平，川普在他位於佛羅里達州的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）端出巧克力蛋糕，並與習近平平起平坐，實際上接受了北京期望美中關係為「大國關係」的戰略願景，而上述作為並未影響美國對北韓施加嚴厲制裁的行動。

習近平同意對北韓祭出更嚴厲的制裁，這是中國對平壤當局挑釁性測試武器漸感憂心之際，對美國釋出的「善意」。

事實證明，習近平願於美中利益聚合處與川普合作，但僅此而已。

對中國領導人而言，經濟一向是安全議題，他們必須持續製造就業機會，以防止社會出現動盪。

習近平川普北韓
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