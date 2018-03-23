中國報復美關稅 波音蘋果恐淪箭靶

2018-03-23 18:25 中央社 北京23日綜合外電報導



美國總統川普昨簽署備忘錄，將對中國大陸銷往美國高達600億美元貨品課徵高關稅，北京今旋即宣布將對美輸陸30億美元貨品加徵關稅，還以顏色。歷史經驗顯示，這些只是開端。

中國商務部今天表示，為平衡美國對進口鋼鋁課徵關稅造成的損失，擬對美國豬肉和回收鋁等加徵25%關稅，以及對無縫鋼管、水果和葡萄酒等加徵15%關稅。

但中美貿易緊張局勢若惡化，那只是一長串選項中的冰山一角。美國對中國年出口額達1300億美元，以下是彭博整理中國對美國可以採取的其他反擊方法：

●飛機

中國媒體曾提及波音公司（Boeing Co.）會是貿易戰中的關鍵目標。中國國家主席習近平2015年訪問波音位於西雅圖的工廠後，簽下價值380億美元的訂單，中國可能會取消訂單，改向空中巴士公司（Airbus）簽約來進行報復。

其中還涉及政府採購市場，中國表示這塊市場規模有人民幣3.1兆元。這也是選項之一，因為中國不是世界貿易組織（WTO）政府採購協定的簽署國。

●農業

農業處於貿易戰風口，因為農業是美國出口商對中國為數不多擁有貿易順差的產業之一。中國是美國黃豆的最大買家，在上個銷售年度進口價值146億美元的黃豆，占整體作物超過1/3。據悉高粱也在清單上。

●科技

雖然美國對中國祭出關稅，是為了保護美國智慧財產權和技術，但這不代表矽谷能逃過一劫，蘋果公司（Apple Inc.）、英特爾公司（Intel Corp.）和思科系統公司（Cisco Systems Inc.）都可能遭到池魚之殃。

●出口稅

中國的另一個選項是，對在當地製造、出口到美國的產品特別額外徵稅。如果中國對出口產品徵稅，蘋果等企業和其他消費品與電子大廠將受到波及。這樣的舉動將嚴重衝擊美國企業和消費者，但也會傷到中國本身的企業。

●服務業/教育業

2016年美國服務業對中國擁有貿易順差達380億美元。根據美國貿易代表署（USTR），美國服務業對中國出口主要包括旅遊業、商標等智財權和電腦軟體。中國可能也會限制赴美國大學就讀的學生人數。

●交易式外交

中國可以迅速提出貿易的非關稅壁壘，加強安全檢查和拖延進口商品不可或缺的紙本作業，這是中國在亞洲為了推進地緣政治目標時，經常使用且不易被察覺的手段。

他們也能阻擾在陸美國跨國公司的營運，像是海關官員、金融監管機構、品質檢驗人員、反托拉斯機構、環境當局、消費者團體或經濟規畫組織的任何舉措。

●人民幣

威力強大的選項則是蓄意促貶人民幣，讓中國出口更具競爭力，但此舉將會對全球市場造成衝擊，這也是北京當局沒有立即祭出這項措施的原因。