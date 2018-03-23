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川普對中國祭關稅 警告意味濃

2018-03-23 13:54中央社 華盛頓22日綜合外電報導

路透報導，川普政府表示，為報復中國侵吞美國智慧財產，川普已簽署總統備忘錄，將對中...
路透報導，川普政府表示，為報復中國侵吞美國智慧財產，川普已簽署總統備忘錄，將對中國銷往美國高達600億美元的貨品課徵關稅，在公布目標貨物清單後有30天諮商期。圖／路透
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美國總統川普今天對中國祭出承諾已久的關稅，點燃導火線，但相較與北京全面展開貿易戰，此舉顯然更像是鳴槍示警。

路透社報導，川普政府表示，為報復中國侵吞美國智慧財產，川普已簽署總統備忘錄，將對中國銷往美國高達600億美元的貨品課徵關稅，在公布目標貨物清單後有30天諮商期。

川普給財政部60天時間針對中資企業制定投資限制，避免中資企業收購擁有敏感技術的美國企業。

產業遊說者和美國國會議員有機會在這段等待期，縮減囊括1300項商品的清單，其中科技業商品占了許多項。

這也將讓北京在處理川普對智慧財產權的指控上，創造可能談判的空間，延後立即對美國的飛機、大豆等產品展開報復動作。

川普發表聲明一開始提到中國時說：「我將他們當作是朋友。我們已經向中國談過了，正在進行談判中。」

美國各大產業團體設法要取得平衡，同時也稱讚川普對美國技術持續外流到中國競爭對手的處理方式，但呼籲進行談判而非課關稅。

美中貿易全國委員會會長傅強恩（John Frisbie）說：「美國企業想看到這些問題的解決方案，不只是單方面徵收關稅的制裁，可能會造成弊大於利的後果。」

長期來看，全球貿易面臨的最大風險可能不是針鋒相對的貿易戰，而是美國汽車業巨擘通用汽車公司（General Motors Co）和蘋果公司（Apple Inc.）等企業的全球供應鏈瓦解。

倫敦經濟諮詢公司TS Lombard的全球總體經濟研究部負責人柏金斯（Dario Perkins）說：「就算沒有全面爆發貿易戰，緊張局勢可能也會進一步加劇。這可能會擾亂全球供應鏈和影響投資人情緒。」

彭博報導，美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）預測，在貿易上採取強硬立場會帶來讓步，而不會升級成更廣泛的衝突。他說：「根據我的看法，我們最後會以談判來解決這些事情，而非爭執不休。」

美國華府智庫大西洋理事會（Atlantic Council）美中關係專家曼寧（Robert Manning）說，中國一開始的反應可能不會如許多人擔心的嚴重，但衝突可能很容易升級。

曼寧說：「中國會試圖擺脫困境，反應可能會很低調。我只是擔心如果局面弄得很難看，他們可能會走上核子選項。」

川普美中關係關稅
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