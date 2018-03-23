陸官媒跟川普算7筆帳：美國得了便宜還反咬

2018-03-23 11:04 中央社 台北23日電



川普23日簽署對600億美元的中國大陸貨品開徵關稅的備忘錄，大陸官媒央視新聞早上立刻推出專題挑明要跟川普算7筆帳，反控美國「得了便宜還反咬」。路透 分享 facebook 針對美國總統川普今天凌晨簽署對600億美元的中國大陸貨品開徵關稅的備忘錄，中國大陸官媒央視新聞早上立刻推出專題挑明要跟川普算7筆帳，反控美國「得了便宜還反咬」。

報導引用全球機構經濟數據和國際經貿原理，跟川普算以下7筆帳：

一、美國對華服務業順差全球第一。2016年美國對中國雖然貿易逆差3470億美元，但服務貿易順差370億美元，是美國全球最大的服務業順差。

根據中國商務部統計，2016年中國遊客在美人均花費約1.3萬美元，遠超其他國家遊客在美花費。在教育方面，中國在美30萬留學生2016年為美貢獻約159億美元收入。

二、去掉44%中間產品 美對華貿易逆差減半。中國外貿中很大部分是加工貿易，中國輸美產品中就有高達44%的中間產品。如果把中間產品價值去掉，美國對華貿易逆差將減少50%。

三、美國是全球產業鏈佈局的巨大受益者。美國製造業產值2017年達到歷史高點，因為美國公司將航空航太、軍火、軟體等產業中附加值高的研發和市場營銷等環節留在美國本土，低附加值環節如加工、組裝則外包到勞動力相對廉價的中國等地。

牛津大學去年公布數據顯示，美國製造業產值增速最快的4大產業，排名第1的電腦與電子產品、第2的交通機械、和第4的機械製造是從中國進口增速最快的3大行業。

四、88%美國就業被機械化而非中國取代。川普曾指責中國搶走美國製造業飯碗，但美聯社援引美國印第安納波爾州立大學統計顯示，88%美國製造業崗位流失是機械化造成的。2010到2015年，美國製造業從中國進口成長，製造業就業也不減反增。

五、美國百姓買中國貨每家每年省850美元。牛津經濟研究中心數據指出，買中國貨幫美國家庭每年節省850美元。

六、冷戰思維＋高科技管制加大逆差。美國卡內基國際和平基金會2017年4月報告指出，如果美國將對華出口管制程度降至對法國的水平，貿易逆差最多可縮減34%；如果降至美國同巴西的水平，則可以縮減24%。

七、中國不怕打貿易戰。中國是美國大豆、飛機的第一大出口市場，中國還是美國汽車、積體電路、棉花的第二大出口市場。過去10年，美國出口對全球增速只有4%，而對中國出口增速11%。

報導強調，中國現在是美國33個州的前3大貨物出口市場，13個州的前5大市場。美國越來越依賴中國市場，中國也有能力在上面任一個領域減少採購或設置壁壘，採取反制措施。

報導還提醒川普，中國投資遍佈美國535個選區中的425個；「中國不願但也不怕打貿易戰」。