美中貿易戰 其他國家將遭池魚之殃

2018-03-23 10:51 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



中美貿易戰開打恐將拖累全球經濟。圖為大陸公安邊防在山東青島注視貨輪進港。美聯社 分享 facebook

美國總統川普22日宣布對價值600億美元的大陸產品課徵關稅，升高貿易戰的可能性，恐將拖累全球經濟。

大陸23日已宣布，擬對部分美國進口產品加徵15%至25%關稅，以平衡因為美國對進口鋼鐵和鋁產品加徵關稅所帶來的損失。

分析師認為，中美之間的關稅措施，不僅將使兩國企業和消費者慘遭需求下降和價格上漲的打擊，其他國家也將連帶受害。

華府智庫戰略與國際研究中心的中國經濟政策專家甘迺迪說：「中美雙邊貿易投資關係與全球供應鏈緊密結合。中美貿易戰必然對其他國家的企業和消費者造成影響。」

大陸是美國農產品、汽車、機械和其他產品的主要市場。2016年，大陸是美國出口的第三大市場。另一方面，據美國服裝鞋類協會統計，美國有超過41%的服裝和72%的鞋子在大陸製造。

美國的國家亞洲研究局貿易經濟和能源事務部門的專案經理強森說：「沒人能自這些保護主義政策獲利。實施關稅的話，各行各業的價格都會上漲，同時傷害生產者和消費者。」

分析師認為，更重要的是，全球兩大經濟體的貿易戰可能削弱1990年代以來主掌全球市場的多邊和雙邊貿易規則體系。

研究大陸貿易政策的爾灣加州大學教授謝弗說：「依循規則的體系，讓國際經濟關係有基本的秩序。如果這個體系不見了，下次全球金融危機來襲時，我們可能回到以牙還牙的保護主義，我們不會想再見到1930年代的模式。」

除了貿易，這場爭端彰顯中美關係的轉變，亦即經濟和政治參與不再被視為鼓勵大陸政府進行改革和自由化的方式──那是中美關係在1970年代緩和下來的部分幕後因素。

同樣研究中國貿易政策的新加坡管理大學高樹超說：「策略已經變了。美國不在乎大陸內部是否會出現有意義的改變。」

關稅可能引起大陸內部對美國的不滿情緒。美國不久之前才通過大陸強力反對的台灣旅行法。

大陸官方媒體環球時報警告美國，不要點燃大陸的愛國主義和集體主義情懷，否則可能導致大規模抵制美國貨。其社論寫道：「到時反擊美國貿易戰的不僅是中國政府，會有很多中國老百姓願意把它變成『人民戰爭』。不信？就請來試試。」