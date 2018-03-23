陸報復 對美進口鋼鐵和鋁產品232措施中止減讓

2018-03-23 09:10 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



美國擴大對中國進口產品課徵500億美元高關稅，大陸開始反擊，商務部今日發布，對美國進口鋼鐵和鋁產品232措施，將中止減讓產品清單，對自美進口部分產品加征關稅，以平衡因美國對進口鋼鐵和鋁產品加征關稅給中方利益造成的損失。

大陸商務部表示，對美中止減讓產品清單，將針對7類、128個稅項產品，按2017年統計，涉及美對華約30億美元出口。

第一部分共計120個稅項，涉及美對華9.77億美元出口，包括鮮水果、乾果及堅果製品、葡萄酒、改性乙醇、花旗參、無縫鋼管等產品，擬加徵15%的關稅。

第二部分共計8個稅項，涉及美對華19.92億美元出口，包括豬肉及製品、回收鋁等產品，擬加徵25%的關稅。

商務部指出，美方以國家安全為由對進口鋼鐵和鋁產品分別徵收25%和10%關稅的行為實際上構成保障措施。中方根據世貿組織《保障措施協定》有關規定，制定了中止減讓清單。