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環時社評：川普驕兵必挫 北京將堅決反擊

2018-03-23 09:08聯合報 記者林宸誼╱即時報導

美國總統川普。新華社
美國總統川普。新華社
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美國總統川普下令對中國大陸加徵關稅後，中共中央機關報人民日報旗下的鷹派媒體環球時報發表社評表示，中國有句話說：驕兵必敗，中美貿易戰一旦開打，川普政府很快就將騎虎難下。因為中國大陸不會向美國屈服，請華盛頓死了這條心。北京舉起的將不是一面白旗，而是一塊鬥牛的紅布。

社評認為，川普政府顯然出現了幾個誤判，一是誤讀了美國經濟問題與中美貿易之間的關係。二是高估了美國政府對市場條件下民間貿易進行調節的能力，同時高估了美方在中美貿易衝突中的優勢。三是低估了中方在遭到美方不公平貿易限制時採取同等報復行動的決心，也低估了美方將在貿易戰中付出的代價。

首先，川普試圖用加徵關稅的方式，解決中美貿易不平衡問題，進而重振美國經濟，這個路徑本身就是錯的，美國社會現在已對他這樣做出現分歧，反對的聲音很多，從一定意義上說，這是他個人和他的執政團隊的貿易戰，而並非美國想打的貿易戰。

其次，大陸是被迫應戰。對於反擊美國，大陸社會的態度高度一致，有強大的團結。這決定中方對貿易戰的承受力是美方比不了的。

第三，貿易戰的結果必然是雙輸，由於中美的經濟消化能力都比較強，貿易戰最後打不下去的那一方，一定是政治上先吃不消的那一方。大陸社會會把每一筆損失首先記在川普政府的頭上，而美國社會也會把大部分損失記在川普政府的頭上，美國接下來會有中期選舉和新的總統大選，美方在貿易戰中吃的任何虧都將成為讓川普難堪的焦點。

最後，大陸是綜合實力雄厚的大國，美國即使想借助貿易之外的其他手段訛詐大陸，也不會奏效。換句話說，中美貿易戰一旦開打，華盛頓無需幻想通過「綜合施壓」迫使大陸做出決定性讓步。

說到底，大陸的消費市場總規模已經超過美國，而且在繼續迅速擴大，中美打起貿易戰，實力旗鼓相當。解決美國對華貿易赤字問題是一個非常複雜的綜合工程，需要雙方相向而行，共同努力。然而川普試圖把它變成美國單方面受益的快刀斬亂麻行動，他遭遇重挫就是註定了的。

川普關稅
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