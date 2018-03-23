淡大戰研所教授何思因：川普政府亂象依舊

2018-03-23 09:00 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



淡江大學國際事務與戰略研究所教授何思因。淡江大學國際研究學院 分享 facebook 在今年的前三個月，美國政治的發展仍然以川普為中心，不過淡江大學國際事務與戰略研究所教授何思因，在該校國際評論專欄發表文章指出，仍然是怎麼一個「亂」字了得。美國的傳統民主國家盟友看在眼裡，只能憂心忡忡；美國的對手則是心下暗喜。

何思因評論中認為，2017年12月底，美國國會在共和黨的強力主導下，通過了減稅法案。加上美國經濟數據一片看好，失業率為歷年來新低，共和黨原想趁此機會，在兩黨競爭中重新佔回上風。

可是川普一仍舊貫，絲毫不改其作風，以致有關他的新聞繼續佔據各媒體的報導，共和黨的上述政績只能作為背景陪襯。

這段期間有關川普的要聞，包括重要親信出走（例如白宮的聯絡室主任，主管媒體關係的Hope Hicks）、或者被川普逼退（例如國務卿Tillerson）、成人電影女星Storm Daniels指和川普有染（此事不是花邊新聞，川普律師給這個女星的封口費可能違反了選舉經費法，是個嚴重的事）。

以及川普未經過行政部門的協調，就逕行宣布要對各國輸美鋼材課徵25%的關稅、對各國輸美的铝材課徵10%的關稅（這兩個關稅造成白宮經濟顧問Gary Cohn宣布辭職，當日華爾街大跌，國會共和黨的反彈，川普又選了一個電視名嘴接Cohn的班）。

還有未經國家安全會議評估，就在推特上宣布很願意和北韓的金正恩見面（自從川普作此宣布後，變得北韓說不出話來了，據報導北韓根本沒指望會同意見面）、特別檢查官穆勒對川普的通俄調查案繼續有新發展（美國媒體每天都可以挖出一些新發展的內容）。