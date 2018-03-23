道瓊狂瀉724點 川普執意對中課關稅 貿易戰箭上弦上

2018-03-23 06:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美國股市創下六周來的最大跌幅，道瓊工業指數大跌逾700點，美國總統川普對中國600億美元產品課稅，加深這兩周來市場擔心爆發貿易戰的疑慮。

道瓊工業平均指數大跌724.42點，跌幅2.9%，收在23,957.89點。標普500指數下跌2.5%，報2,643.69點，創下2月初以來的最大跌幅。那斯達克綜合指數下跌2.4%，報7,166.68點。

川普周四在白宮簽署行政備忘錄，指示美國貿易代表對中國最多600億美元的產品徵收關稅，報復中國「盜竊」美國智慧財產權。川普還說這只是第一波。

川普簽署的備忘錄會預留一段諮詢期，讓中國有時間回應，降低北京當局立即報復的風險。美股一度收斂跌幅，但尾盤賣壓湧現 ，投資人顯然仍擔心全球貿易戰可能引爆的衝擊。

國際貨幣基金（IMF）總經理拉加德警告，全球貿易衝突可能會破壞多年來全球最廣泛的經濟復甦。中國駐美大使館稱，若美國執意打貿易戰，中國將奉陪到底。

Cresset Weath Advisors 投資總監 Jack Ablin 說：「風險已升高，尤其川普顯然專打中國。考量中國是美債數一數二的持有國，因此股債市都會遭殃。」

投資人認為首當其衝的股票大跌，卡特彼勒和波音各跌5.2%和5.7%，鋼鋁股也大跌，Century Aluminum重挫18%，美國鋼鐵大跌11%。

Manulife 資產管理公司經理人 Michael Scanlon 說：「市場依據一旦貿易戰爆發可能出現的圍堵來反應。若留意那些公司會成為彈靶，非波音和卡特彼勒莫屬。」

已受臉書拖累的標普500指數科技類股，周四又大跌2.7%，一周下來跌幅超過5%。

臉書下跌2.7%，這四天下來跌了11%。Google母公司Alphabet跌3.7%。