川普對中祭關稅 道瓊指數大跌724.42點

2018-03-23 05:33 中央社 紐約22日綜合外電報導



川普簽署對中國大陸貨品祭出高達600億美元關稅的備忘錄，道瓊重挫超過700點。 美聯社 分享 facebook 美國總統川普簽署對中國大陸貨品祭出高達600億美元關稅的備忘錄，再掀美股對貿易戰的憂心，道瓊重挫超過700點。

法新社報導，道瓊工業指數下跌724.42點，跌幅逾2.9%，來到23957.89點。

標準普爾指數跌2.5%，來到2643.69點。

科技股那斯達克指數跌2.4%，來到7166.68點。