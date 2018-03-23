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川普對中祭關稅 道瓊指數大跌724.42點

川普對中祭關稅 道瓊指數大跌724.42點

2018-03-23 05:33中央社 紐約22日綜合外電報導

川普簽署對中國大陸貨品祭出高達600億美元關稅的備忘錄，道瓊重挫超過700點。 ...
川普簽署對中國大陸貨品祭出高達600億美元關稅的備忘錄，道瓊重挫超過700點。 美聯社
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美國總統川普簽署對中國大陸貨品祭出高達600億美元關稅的備忘錄，再掀美股對貿易戰的憂心，道瓊重挫超過700點。

法新社報導，道瓊工業指數下跌724.42點，跌幅逾2.9%，來到23957.89點。

標準普爾指數跌2.5%，來到2643.69點。

科技股那斯達克指數跌2.4%，來到7166.68點。

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