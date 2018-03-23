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川普談與習近平友誼 棒打美中貿易問題

2018-03-23 03:05中央社 華盛頓22日專電

美國總統川普。聯合報系資料照
美國總統川普。聯合報系資料照
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美國總統川普今天說，他視中國國家主席習近平為朋友，然而美中貿易逆差問題已「失控」，美國還面臨智慧財產權遭竊的大問題，美國不能忍受這樣的虐待。

川普中午在包括副總統彭斯（Mike Pence）、貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）、商務部長羅斯（Wilbur Ross）及美國軍工企業的見證下，於白宮簽署對中國「301調查」出爐後的反制行動，川普致詞時更展現美國對中國「胡蘿蔔與棍棒」齊揚的態度，多次提到美中貿易的「不公平與不互惠」。

川普先說，他視中國及習近平為朋友，也非常尊重習近平，中國在北韓問題上也確實給美國很多幫助，但是他一想到美中貿易逆差去年創新高、達5000多億美元，中國是美國最大的貿易逆差來源國，就算有人說美中貿易逆差去年是3750多億美元，但數字顯示美中貿易逆差問題已經「失控」。

事實上，美國貿易代表署（USTR）公布的數據，美國對中國的貿易逆差去年達3752億美元，而川普所說的5000多億美元，根據USTR，應是指美國去年從中國進口的總金額達5005億美元。

川普說，他和包括習近平在內的中國官員都直接說過，美國要求中國必須立刻降低1000億美元貿易逆差。

川普不斷強調互惠與公平，除美中貿易逆差，他還指出美國面臨龐大的智慧財產權遭竊的問題，「美國再也不能忍受這種虐待」。

川普說，美國預計對中國祭出的關稅反制，金額將達600億美元。但這和白宮官員稍早在電話簡報中提到的有出入，因為官員指出，預計對中國在301調查後祭出的關稅課徵金額達500多億美元。

川普在簽署備忘錄前還說，包括和世界貿易組織（WTO）、歐洲聯盟（EU）、北美自由貿易協定（NAFTA）及美韓自貿協定的討論都在進行，連中國也都表達要和美國談的意願，而一些企業確實搬回來或到美國投資，他又提到富士康在美國設廠。

川普認為，他在貿易上採取的作為有效果，而美國不會再忍受貿易上「不公平、不互惠」的做法，他要找回美國的就業與再創美國的製造業榮景。

川普習近平白宮智慧財產權
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