親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
臉書個資遭擅用
美中恐掀貿易戰
國際焦點
奇聞不要看
世界萬象
全球財經
美國新聞
轉角國際

301報復中國 美擬祭關稅與投資限制？

2018-03-23 04:25中央社 華盛頓22日專電

白宮國家貿易政策會議主任納瓦洛今天表示，「301調查」顯示，中國確實對美國企業有不公平限制與強迫行為，美國將研究祭出關稅與投資限制，回應中國經濟侵略。

納瓦洛（Peter Navarro）與白宮國家經濟會議（NEC）副主任艾森斯坦（Everett Eissenstat）今天在電話簡報會宣布，美國針對中國的「301」調查發現，中國確實在市場准入、強迫合資與科技技術轉移上，讓美國企業受不公平待遇，川普簽署備忘錄，祭出關稅制裁及投資限制兩大武器，要中國修正不公平貿易方式。

艾森斯坦說，美國採取的救濟措施，在關稅部分，川普指示貿易代表署（USTR）15天內提出關稅懲罰相關計畫，預計關稅制裁金額達500億美元，不過，他並未具體說明究竟關稅制裁受影響的產業將有哪些。

針對中國來美投資設限，艾森斯坦說，川普授權財政部60天內，提出計劃書，規劃未來將如何限制中國企業收購與投資美國特定的戰略性產業。

納瓦洛則表示，川普去年的國安戰略就認定中國有「經濟侵略行為」，這已是美中關係要從過去前國務卿季辛吉時代的「經濟接觸交往」政策轉移的訊號，美國過去認為，隨著美中的經濟交往，可以為中國帶來民主化及更加開放，然而情況卻非如此。

納瓦洛說，中國在美中關係裡獲得的好處與利益，比美國還要多，而川普不是沒試圖藉由對話改變中國的作為，然而美國從前總統小布希到歐巴馬，與中國建立多少類型的對話管道，都未見效，美中貿易「既不公平也不互惠」，這必須要改變。

針對301調查，他明確表示，一些美國企業進入中國市場，只享範圍有限的市場准入，而中國還技巧性地強迫美國企業必須與中國企業合股、迫使美國的科技技術轉移給中國企業，這種手法侵害美國企業的利益，圖利中國企業的發展。

被視為對中國鷹派的納瓦洛更直接挑明「中國製造2025」計畫，他說，中國企圖在未來主宰相關產業，而使用的手法包括藉由中國國家資金躲在投資銀行或集團的背後、針對美國特定戰略性產業收購與投資，目的是要利用美國的先進技術強大解放軍軍力，這當然關乎美國國家安全，美國必須認識到「中國製造2025」對美國的威脅。

川普美中關係白宮關稅公平貿易
【會員福利大放送】衛生紙免搶免搬免費一年份送到府 只要你加(登)入

相關新聞

美祭301條款制裁陸 美中恐掀貿易大戰

2018-03-23 00:45

美公布調查結果前…陸連出3招 籲美勿損人害己

2018-03-23 00:29

鋼鋁稅談判 美貿易代表：盼四月底結束

2018-03-22 23:38

對中祭600億美元關稅前 60天諮商供迴旋

2018-03-23 04:06

川普談與習近平友誼 棒打美中貿易問題

2018-03-23 03:05

鄧振中赴美 爭取鋼鋁關稅豁免

2018-03-22 13:57

「301調查」宣布 美中貿易戰開打？ 中：不怕

2018-03-22 13:57

美國301大刀揮砍中國 川普將簽署備忘錄

2018-03-22 10:21

白宮官員：川普即將對中國宣布貿易制裁

2018-03-22 09:32

若中國要報復美國懲罰關稅 哪裡最切中要害？

2018-03-22 09:24

美中貿易戰？川普明宣布「301調查」決定

2018-03-22 06:16

美農民 恐將成陸報復行動的頭號砲灰

2018-03-23 01:11

陸反制美國 連出三重拳

2018-03-23 01:11

貿易戰疑慮 羅傑斯看空美股

2018-03-23 00:03
看更多

熱門文章

新婚6天被戴綠帽 夫提議三人行：這樣我們都快樂

2018-03-22 14:13

美股掉頭收低 Fed如預期升息 公債殖利率卻走高

2018-03-22 06:38

你擦1個月他擦3個月 日本廁紙愈做愈長的驚人原因

2018-03-22 12:00

FB個資遭擅用／祖克柏終於道歉 同意接受國會聽證

2018-03-22 07:56

堅持只簽兩組數字 他30年後終於中得9900萬大獎

2018-03-22 13:59

川普今將宣布對中國產品課徵關稅 傳規模達500億美元

2018-03-22 06:57

羅傑斯預告 貿易戰會讓美股下一波熊市無比慘烈

2018-03-22 07:34

樂桃香草確定併了！臨時記者會正式宣布

2018-03-22 15:18

川普簽「301」備忘錄 對中實施600億美元關稅

2018-03-23 01:35

美中貿易戰？川普明宣布「301調查」決定

2018-03-22 06:16

300元購入鑑定6千萬 失業男慧眼識百年黑幫份子照

2018-03-22 21:08

貿易戰恐慌再起 美股早盤重挫

2018-03-22 22:15

壟斷電容器市場 歐盟對禾伸堂等8企開罰

2018-03-22 21:22

影／驚！美警方公布優步自駕車死亡車禍影片

2018-03-22 10:04

臉書個資外洩好害怕 減少風險你可以這麼做

2018-03-22 18:20

川普長子外遇對象曝光 女星曾把這段婚外情寫成歌

2018-03-22 06:16

美國宣布對中國課徵500億美元關稅 懲罰侵害智財權

2018-03-23 00:30

臉書按個讚 數據專家如何就能左右你的想法了？

2018-03-22 09:09

路透：美國升息可能掀全球連鎖反應

2018-03-22 20:54

爭廉航龍頭 樂桃宣佈併香草航空

2018-03-22 15:25

長灘島若封閉 菲律賓觀光預料損失346億台幣

2018-03-22 18:50

影／Uber自駕車撞死人畫面曝光 當下完全沒減速

2018-03-22 11:53

若中國要報復美國懲罰關稅 哪裡最切中要害？

2018-03-22 09:24

南韓法院簽發李明博逮捕狀 第四位入獄總統

2018-03-22 22:46

美元創兩個月最大跌幅 Fed維持今年升息三次展望

2018-03-22 08:06

「你不該躲在貼文後面」祖克柏臉書認錯網友熱回應

2018-03-22 11:46

「301調查」宣布 美中貿易戰開打？ 中：不怕

2018-03-22 13:57

美國蟑螂為何殺不死？ 秘密或藏DNA

2018-03-22 14:49

臉書防堵個資濫用 宣布6大改革

2018-03-22 13:59

亡羊補牢！臉書將通知個資遭濫用用戶

2018-03-22 10:14

影／FedEX寄炸彈露馬腳 德州炸彈客追捕中自爆身亡

2018-03-22 14:23

拜耳買孟山都恐成農業巨獸 遭轟地獄併購

2018-03-22 12:16

川普普亭共通點 紐時專欄：狂到食髓知味

2018-03-22 22:34

超諷刺！英國脫歐新護照 由法國公司得標

2018-03-22 19:14

影／不滿國界協議 科索沃議員國會放催淚瓦斯鬧場

2018-03-22 15:28

美國301大刀揮砍中國 川普將簽署備忘錄

2018-03-22 10:21

「劍橋分析」前員工揭弊 「吹哨者」懷利成焦點

2018-03-22 09:32

拜耳併孟山都 歐盟點頭背後有條件

2018-03-22 20:08

特斯拉執行長馬斯克若達標 可拿1.46兆元報酬

2018-03-22 11:25

祖克柏首度公開回應臉書危機 保護用戶要做三件事

2018-03-22 08:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top