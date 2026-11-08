首位亞裔艾美影后 澤井杏奈Anna Sawai的蛻變之路：憑「自信運氣」從童星闖進國際影壇

憑藉影集《幕府將軍》獲得國際矚目，並成為首位奪下艾美獎劇情類影集最佳女主角的亞裔演員，Anna Sawai 從童年踏入表演世界，一路走向國際影壇。談及一路以來的演藝歷程與人生際遇，她分享：「雖然我對自己沒有什麼自信，不過我對自己的運氣非常有信心。」看似將成功歸功於幸運的她，卻始終以充分準備迎接每一次機會，在持續挑戰不同角色、拓展演藝版圖的同時，也展現出勇於探索自我、不被定義的女性魅力。

“ 除了造型繽紛多樣以外，我感覺珠寶有一種特別的魔力，可以讓配戴者的內心產生力量。”

談到 Anna Sawai 這位演員與其人生，勢必少不了贏得無數獎項的影集《幕府將軍》。在2024年第76 屆艾美獎中，Anna Sawai 成為首位獲得劇情類影集最佳女主角的亞裔演員，達成歷史性的成就。更巧的是，這光榮的一晚也是她以 Cartier 品牌大使起步的時刻。手持獎盃的她耳邊和兩手配戴的鑽石就像在祝福她邁向新里程碑一樣熠熠生輝。事實上，她和 Cartier 的故事據說在前些日子就已經悄悄開始。「《幕府將軍》拍攝結束後，我懷著感謝之情送給母親一只 Cartier 的『LOVE』戒指。沒想到後來居然會成為 Cartier 的品牌大使！」她在《幕府將軍》後的表現不必多言，不僅將演藝事業拓展至電影和電視劇，每次走上紅地毯，更是屢屢獲得全球的矚目。如今，她已是代表亞洲的新世代時尚指標之一。

對此，她本人謙虛地表示「假如我看起來特別閃耀的話，那一定是珠寶的功勞」，但從她155公分的嬌小身軀中散發出來的存在感卻無與倫比。「配戴 Cartier 的高級珠寶時，我總是能化身為理想中那個非常獨特的自己。這次拍攝時配戴的珠寶也是，神聖得就像是藝術品，這種莊嚴的美感讓我打從心底感動。而且除了造型繽紛多樣以外，我感覺這些珠寶有一種特別的魔力，可以讓配戴者的內心產生力量。」

在說這段話時她流露出開朗的笑容，那股和善的氣質令人不禁忘掉她是一位好萊塢明星。更神奇的是與她交談得越久，越會被她自然的態度所吸引。不過，當她站到鏡頭前面時，那股氣質就會驟變。在這次拍攝中也是如此，她不僅主動提議拍照姿勢，還在螢幕前反覆確認最能凸顯珠寶之美的角度，憑藉著專注的表情掌握全場。她展現出來的風采並非單純只會等待的『拍照對象』，而是傾注自身一切感性、一同創造作品的表演者 Anna Sawai。「拍攝電影和電視劇時，我總是全心投入在飾演角色中。不過在這次的時尚拍攝工作中，我可以把最真實的自我表現出來。我對美的觀點和別人對美的感受未必一致。正因為這樣，我非常喜歡這個互相提出想法、改善作品的創作過程。」

Shenlong 手環、戒指，Cartier；洋裝，Acne Studios。

做足準備抓住每次幸運

看著她展現出如此風範，令筆者不禁感嘆她真的是一位徹頭徹尾的表演者。她在紐西蘭出生後輾轉生活於香港、菲律賓等國家，最後回到日本。Anna Sawai 從童年就開始接觸歌唱舞蹈，11 歲時領銜主演音樂劇《安妮》的同名女主角。2009 年，在電影《忍者刺客》中以好萊塢演員的身分出道。她分享：「當時我感覺拍片非常好玩，有一種『這就是我想要的！』、發現人生目標的感覺。」

十多歲時，她曾加入女子偶像團體 FAXY 約五年，後來在 2018 年正式決定往演員的方向發展。而在她以美國作為據點累積演藝經驗時，邂逅了《幕府將軍》的戶田鞠子這個角色。「我能有現在這份成就，因為一路上遇見了許多優秀的作品與出色的人們。如此幸運讓我不禁懷疑自己前世究竟積了多少陰德。雖然我對自己沒有什麼自信，不過我對自己的運氣非常有信心。」她把自身的成功稱作「幸運」，但將那份幸運轉變為機會的正是她自己。比方說在《幕府將軍》中，需要學習多種當時的武家女性必備的技藝，如書道、馬術、弓術和薙刀術等；此外，更需要將時代劇特有的舉止融會貫通，在演繹時刻意壓抑情感，不將情感表現在外。

Arches 耳環、項鍊，Cartier；洋裝，Jil Sander。

不停歇地挑戰與進化

如今登上國際舞台，她表示不僅要維持作品內的角色形象，也要注重鏡頭外的表現。「因為我是在日本長大的，我希望能永遠保有日本人的美感。但要登上國際舞台的話，我認為也需要學習現場所需的知識和舉止，再加以靈活調整。自從明白這件事之後，我對Cartier的理念有了更深的共鳴。在維持傳統的同時，也要隨時吸取新知、持續進化。受到這樣的品牌理念刺激，我也會繼續以表演者的身分面對作品。」另外她也展開了全新的挑戰。於 David Leitch 執導的電影《搶銀行先修班》中，她將上演諸如飛車追逐的動作戲碼。此外，在預計 2028 年上映的《披頭四部曲》中，她將挑戰飾演小野洋子這位重要角色。當問起她更進一步的展望時，她非常簡潔地回應──「我想將熱情投注在電影製作中，僅此而已。一直以來，我都抱著這個理念前進，以後也會繼續下去。」身為更新歷史的日本代表演員，也身為持續挑戰國際舞台的表演者，受惠於命運邂逅，並憑藉著自身力量將機遇帶向未來的她，今後想必也會開創出自己的道路！

Panthère Tunya 項鍊，Cartier；洋裝，Celine。

Stellara 項鍊、戒指，Cartier；洋裝，Carven。